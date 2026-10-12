12 Ekim 2026 tarihli bildirime göre Katılımevim’in yönetim kontrolünü sağlayan payların Türkiye Emlak Katılım Bankası tarafından devralınması durumunda doğabilecek çağrı yükümlülüğüne ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay çıktı.

SPK tarafından şirkete iletilen bilgilendirmede; Pay Alım Teklifi Tebliği’nin (II-26.1) 18. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, devir işleminin gerçekleşmesi halinde bankaya pay alım teklifinde bulunma (çağrı) zorunluluğundan muafiyet tanınabileceği bildirildi.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Söz konusu hisse devri sürecine ilişkin diğer resmi izin, onay ve hukuki prosedürlerin kesintisiz şekilde devam ettiği belirtilirken, süreçteki gelişmelerin KAP üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaya devam edeceği aktarıldı.

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