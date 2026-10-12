14 günlük aralıksız taban serisinin ardından dip seviyelerden gelen alımlar, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) paylarında yeni bir yükseliş serisi başlattı.

Eylül ayında 70,00 TL seviyesinin üzerine tırmanarak tarihi zirvesini tazeleyen KTLEV payları, hemen ardından başlayan yoğun satış baskısıyla hızlı bir serbest düşüş sürecine girmişti.

8 Ekim Perşembe günü başlayan alım dalgası, yeni haftanın ilk işlem gününde de ivme kazanarak devam etti.

Hisse, gün içinde en düşük 8,60 TL seviyesini gördükten sonra günlük yüzde 10,00 artış kaydederek 8,80 TL tavan fiyatına kilitlendi. Günlük işlem hacmi ise 210,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

VAKIF YATIRIM VE BOFA ÖNDE

İşlem gününe ait aracı kurum dağılımı verilerine göre ilk 5 aracı kurum toplamda 12.865.176 lotluk işlem hacmi gerçekleştirirken, net alım 7.550.018 lot olarak kaydedildi. Saat 11:41 itibarıyla ilk 5 kurumun alımdaki payı yüzde 74,91 seviyesinde gerçekleşti.

Tavan Serisini Destekleyen Alıcı Tarafı:



• Vakıf Yatırım: 2.200.722 net lot alım ile toplam dağılımın yüzde 21,83'ünü oluşturdu (Maliyet: 8,800 TL).

• Bank of America (BofA): 1.508.056 net lot alım ile yüzde 14,96'lık pay aldı (Maliyet: 8,714 TL).

• Yapı Kredi Yatırım: 1.344.357 net lot alım ile yüzde 13,34 pay elde etti (Maliyet: 8,749 TL).

• A1 Capital: 1.331.587 net lot alım ile yüzde 13,21 pay aldı (Maliyet: 8,794 TL).

• Osmanlı Yatırım: 1.165.296 net lot alım ile yüzde 11,56 pay sahibi oldu (Maliyet: 8,800 TL).

• Diğer: Diğer kurumların toplamı ise 2.529.091 net lot ile yüzde 25,09 olarak gerçekleşti.

Hissedeki bu dönüş ve kurumsal taraftaki net alım ağırlığı, sert düşüşün ardından kısa vadeli dip arayışının tamamlanıp tamamlanmadığı sorusunu borsa çevrelerinde ön plana çıkardı.

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