Piyasadaki toplam günlük işlem hacmi 129 milyar 966 milyon TL olarak gerçekleşti.

Günün en yüksek net satışını gerçekleştiren aracı kurum olan Ziraat Yatırım, günü -3.834.173.548 TL net negatif hacimle kapattı.

ZİRAAT YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Ziraat Yatırım’ın gün boyunca gerçekleştirdiği net satışların başında TCELL yer aldı.

Kurum, TCELL paylarında -1.237.201.233,70 TL net satış yaparak toplam satım hacminin %26,84'ünü bu hissede yoğunlaştırdı (ortalama maliyet: 97,84 TL).

Ziraat Yatırım'ın en çok net satım yaptığı diğer hisseler şu şekilde sıralandı:

• TKFEN: -554.016.941,50 TL net hacim (%12,02 pay, 256,817 TL maliyet)

• ENTRA: -506.245.722,88 TL net hacim (%10,98 pay, 4,28 TL maliyet)

• PEKGY: -212.817.645,63 TL net hacim (%4,62 pay, 1,71 TL maliyet)

• KUYAS: -206.805.489,90 TL net hacim (%4,49 pay, 12,588 TL maliyet)

• Diğer: -1.892.865.910,87 TL net hacim (%41,06 pay)

ALIM TARAFINDA ÖNE ÇIKAN HİSSELER

Satış ağırlıklı bir seyir izleyen Ziraat Yatırım’ın en çok net alım yaptığı hisse ise ZPMDK oldu.

Kurum, ZPMDK tarafında 84.933.375,80 TL net alım gerçekleştirerek toplam alımlarının %10,95'ini bu hisseye yönlendirdi (ortalama maliyet: 134,512 TL).

Alım tarafında yer alan diğer hisseler şunlar oldu:

• SASA: 55.930.549,36 TL net hacim (%7,21 pay, 1,881 TL maliyet)

• MPARK: 43.134.393,75 TL net hacim (%5,56 pay, 434,809 TL maliyet)

• MANAS: 23.566.828,32 TL net hacim (%3,04 pay, 5,025 TL maliyet)

• KARCL: 21.166.713,18 TL net hacim (%2,73 pay, 55,146 TL maliyet)

• Diğer: 547.047.535,81 TL net hacim (%70,52 pay)

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