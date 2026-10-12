12 Ekim 2026 tarihli verilere göre, piyasanın en aktif yabancı kurumlarından Bank of America (BofA) günü -1.434.529.179 TL net negatif hacimle tamamladı.

Bank of America’nın gün boyunca en çok net alım yaptığı hisse AKBNK oldu. Toplam alımlarının %19,29'unu oluşturan AKBNK'de 505.329.812,05 TL net alım gerçekleşti (ortalama maliyet: 68,309 TL).

Alım listesinde öne çıkan diğer hisseler şu şekilde sıralandı:

• SAHOL: 396.527.238,60 TL net hacim (%15,14 pay, 84,47 TL maliyet)

• YKBNK: 246.475.918,78 TL net hacim (%9,41 pay, 35,732 TL maliyet)

• ISCTR: 236.365.682,16 TL net hacim (%9,02 pay, 12,737 TL maliyet)

• MGROS: 85.452.860,50 TL net hacim (%3,26 pay, 502,75 TL maliyet)

• Diğer: 1.149.594.435,26 TL net hacim (%43,88 pay)

SATIM TARAFINDA ASELS İLK SIRADA

BofA’nın en yoğun net satım gerçekleştirdiği hisse ise ASELS oldu. ASELS tarafında -913.509.130,00 TL net satış yapılırken, bu miktar toplam satımların %22,53'ünü oluşturdu (ortalama maliyet: 344,221 TL).

Satım yönünde öne çıkan diğer hisseler ise şunlar oldu:

• TAVHL: -299.314.783,75 TL net hacim (%7,38 pay, 267,253 TL maliyet)

• TUPRS: -246.143.915,75 TL net hacim (%6,07 pay, 381,149 TL maliyet)

• ASTOR: -191.628.300,80 TL net hacim (%4,73 pay, 201,871 TL maliyet)

• FROTO: -169.179.832,50 TL net hacim (%4,17 pay, 73,833 TL maliyet)

• Diğer: -2.234.499.163,28 TL net hacim (%55,11 pay)

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