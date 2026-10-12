Standart altının kilogram fiyatı, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) hareketli bir günü geride bıraktı.

Gün içerisinde en düşük 6 milyon 588 bin TL, en yüksek ise 6 milyon 642 bin 540 TL seviyelerini test eden kıymetli maden, gün sonunda kapanışını cuma günkü seviyelerine yakın bir noktada gerçekleştirdi.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 2,8 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Altın borsasında gerçekleşen işlemlerin detayları şu şekilde gerçekleşti:

• Altın İşlem Hacmi: 2.854.469.095,96 TL

• Altın İşlem Miktarı: 433,21 kilogram

• Tüm Metallerde Toplam İşlem Hacmi: 2.864.533.885,35 TL

GÜNÜN EN HAREKETLİ KURUMLARI

Altın piyasasında günün en yüksek işlem hacmine ulaşarak öne çıkan kurumlar sırasıyla şunlar oldu:

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası

• Osmanlı Kıymetli Madenler

• Goldsas Kıymetli Madenler

• Say Kıymetli Madenler

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