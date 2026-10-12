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Altının kilogram fiyatı, gün sonunu yatay bir seyirle 6 milyon 595 bin 1 TL seviyesinden kapattı. Standart altın, önceki haftanın son işlem gününü 6 milyon 595 bin TL'den tamamlamıştı.

Standart altının kilogram fiyatı, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) hareketli bir günü geride bıraktı.

Gün içerisinde en düşük 6 milyon 588 bin TL, en yüksek ise 6 milyon 642 bin 540 TL seviyelerini test eden kıymetli maden, gün sonunda kapanışını cuma günkü seviyelerine yakın bir noktada gerçekleştirdi.

Altının kilogram fiyatı yerinde sayıyor!, Görsel 1

TOPLAM İŞLEM HACMİ 2,8 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Altın borsasında gerçekleşen işlemlerin detayları şu şekilde gerçekleşti:

• Altın İşlem Hacmi: 2.854.469.095,96 TL

• Altın İşlem Miktarı: 433,21 kilogram

• Tüm Metallerde Toplam İşlem Hacmi: 2.864.533.885,35 TL

Altının kilogram fiyatı yerinde sayıyor!, Görsel 2

GÜNÜN EN HAREKETLİ KURUMLARI

Altın piyasasında günün en yüksek işlem hacmine ulaşarak öne çıkan kurumlar sırasıyla şunlar oldu:

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası

• Osmanlı Kıymetli Madenler

• Goldsas Kıymetli Madenler

• Say Kıymetli Madenler

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.608,92 6.609,91 % -0.52 17:48
Ons Altın / TL 205.429,96 205.489,16 % -0.58 18:03
Ons Altın / USD 4.165,01 4.165,56 % -0.7 18:03
Çeyrek Altın 10.574,28 10.807,20 % -0.52 17:48
Yarım Altın 21.082,47 21.614,40 % -0.52 17:48
Ziynet Altın 42.297,11 43.096,59 % -0.52 17:48
Cumhuriyet Altını 43.716,00 44.379,00 % -0.5 17:02
Tüm Altın Fiyatları

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