Altın fiyatları 11 Ekim 2026 Pazar günü yükselişini sürdürüyor. Gram altın 6 bin 644 TL seviyesine ulaşırken, çeyrek altın 10 bin 864 TL'den, Cumhuriyet altını ise 43 bin 323 TL'den satılıyor. Ons altındaki yüzde 1,49'luk yükselişle birlikte iç piyasada altın fiyatları da yukarı yönlü hareket ediyor. Peki, bugün gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte güncel altın alış satış fiyatları...

11 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada altın türlerine göre alış ve satış fiyatları şöyle;

Gram altın: Satış 6.644,78 TL, alış 6.643,95 TL.

Çeyrek altın: Satış 10.864,21 TL, alış 10.630,32 TL.

Yarım altın: Satış 21.728,42 TL, alış 21.194,21 TL.

Tam altın: Satış 43.719,00 TL, alış 43.206,00 TL.

Cumhuriyet altını: Satış 43.323,95 TL, alış 42.521,30 TL.

Ata altın: Satış 44.823,19 TL, alış 43.711,89 TL.

Ziynet altını: Satış 43.323,95 TL, alış 42.521,30 TL.

Gremse altın: Satış 108.877,00 TL, alış 107.217,00 TL.

14 ayar bilezik gramı: Satış 4.861,15 TL, alış 3.632,34 TL.

22 ayar bilezik gramı: Satış 6.286,90 TL, alış 6.046,80 TL.

Ons altın: Satış 4.196,91 dolar, alış 4.191,58 dolar.