Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasında milyarlarca lirayı ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Üç fondan 100 milyon TL'nin üzerinde kâr elde ettiği belirlenen 141 gerçek kişi ve 73 şirketin hesaplarına toplam 187 milyar 653 milyon TL tutarında bloke konulduğu bildirildi. İlgili kişiler ve şirket yöneticileri hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alındığı belirtilirken, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) paranın izini sürmek için banka hesaplarını incelemeye aldı.

FON SORUŞTURMASINDA 214 KİŞİ VE ŞİRKET HAKKINDA İŞLEM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, yatırım hesaplarındaki işlemlere yönelik incelemeler devam ediyor.

Sabah gazetesinden Halit Turan'ın aktardığı bilgilere göre, üç ayrı fondan 100 milyon TL'nin üzerinde kâr sağlayan 141 gerçek kişi ile 73 tüzel kişi tespit edildi.

Söz konusu kişi ve şirketlerin fon işlemlerinden toplam 187 milyar 653 milyon TL kâr elde ettiği belirtildi.

187 MİLYAR 653 MİLYON TL'LİK HESAPLARA BLOKE

Soruşturma kapsamında tespit edilen 141 kişi ve 73 şirketin hesaplarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bloke konulduğu bildirildi.

Ayrıca ilgili kişiler ve şirket yöneticileri hakkında mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı uygulandığı aktarıldı.

TMSF'DEN PARA İADESİ İÇİN RESMİ BİLDİRİM

Başsavcılık tarafından tespit edilen isimlerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bildirildiği öğrenildi.

TMSF'nin listede bulunan kişi ve şirketlere, fon işlemlerinden elde edilen kazançların iadesine yönelik resmi bildirim göndermeye başladığı belirtildi.

MASAK HESAP HAREKETLERİNİ İNCELEMEYE ALDI

Soruşturmada bir diğer önemli aşama ise fon hesaplarından banka hesaplarına aktarılan paraların takibi oldu.

Mahkeme kararının ardından MASAK'ın, fonlardan 100 milyon TL'nin üzerinde kâr elde eden kişilerin banka hesaplarını incelemeye aldığı bildirildi.

İncelemelerde, 187 milyar 653 milyon TL'nin fon hesaplarından çıktıktan sonra hangi banka hesaplarına aktarıldığı ve paranın sonraki hareketlerinin araştırıldığı ifade edildi.

MASAK tarafından hazırlanacak ayrıntılı raporların ardından soruşturmanın yeni hesap hareketleri ve para transferleri üzerinden genişleyebileceği belirtiliyor.

FON SORUŞTURMASINDA SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Soruşturmada hesaplara uygulanan blokeler, kazançların iadesine yönelik bildirimler ve MASAK'ın para hareketlerine ilişkin incelemeleri öne çıkıyor.

Bundan sonraki süreçte, fon hesaplarından gerçekleştirilen transferlere ilişkin bulguların değerlendirilmesi bekleniyor. İncelemelerin sonuçları, soruşturmanın kapsamının genişleyip genişlemeyeceği açısından belirleyici olacak.