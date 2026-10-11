Akaryakıt fiyatları, 11 Ekim 2026 Pazar günü araç sahiplerinin gündeminde. Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri pompa fiyatlarını etkilerken, motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 98 TL'ye, benzinin litre fiyatı ise 85 TL'nin üzerine çıktı. Peki, bugün benzin ve motorin kaç TL? İstanbul, Ankara ve İzmir'de 50 litrelik bir depoyu doldurmak ne kadara mal oluyor? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve araç sahiplerinin cebinden çıkacak tutar...

11 EKİM 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 83,80 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 83,60 TL

Motorin: 96,50 TL

LPG: 40,60 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 84,80 TL

Motorin: 97,70 TL

LPG: 41,29 TL

İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 85,10 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG: 41,20 TL

50 LİTRELİK DEPO KAÇ TL'YE DOLUYOR?

Akaryakıt fiyatlarının ulaştığı seviyeler, araç sahiplerinin depo doldurma maliyetlerini de artırıyor. 11 Ekim 2026 güncel fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre İstanbul Avrupa Yakası'nda 50 litrelik benzin deposunu doldurmak 4 bin 190 TL'ye, motorin deposunu doldurmak ise 4 bin 830 TL'ye mal oluyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda aynı miktarda benzin için 4 bin 180 TL, motorin için 4 bin 825 TL ödenmesi gerekiyor.

Başkent Ankara'da 50 litrelik benzin deposunun maliyeti 4 bin 240 TL'ye, motorin deposunun maliyeti ise 4 bin 885 TL'ye ulaşıyor. İzmir'de ise 50 litre benzin almak isteyen sürücülerin 4 bin 255 TL, motorin almak isteyenlerin ise 4 bin 900 TL ödemesi gerekiyor.

Böylece üç büyükşehir arasında 50 litrelik motorin deposunu doldurmanın en yüksek maliyeti İzmir'de görülürken, bu tutar 5 bin TL sınırına yaklaşmış durumda.