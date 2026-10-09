Geçtiğimiz hafta yapılan indirimlerin ardından sürücülere kötü haber gazeteci Olcay Aydilek’ten geldi. Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gece yarısı yaşanacak fiyat değişimini duyurdu:

"Motorin şahlandı! Motorine dev zam, benzine indirim! Bu gece yarısı motorine 6 TL 40 kuruş zam, benzine ise 96 kuruş indirim bekleniyor. Motorin, bir kez daha 100 TL’ye dayanacak."

ZAM SONRASI LİTRE FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Bu gece yarısı gerçekleşmesi beklenen 6,40 TL'lik artışın ardından, motorinin litre fiyatı büyükşehirlerde 100 TL sınırına yaklaşarak yeni bir tarihi zirveyi görecek. Benzinde ise 96 kuruşluk küçük geri çekilme ile tabela bir miktar nefes alacak.

Sektör temsilcileri, brent petrol fiyatlarındaki artış ve vergi düzenlemelerinin önümüzdeki günlerde de pompa fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğini belirtiyor.

9 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT SATIŞ FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 84,70 TL

Motorin litre fiyatı: 90,20 TL

LPG litre fiyatı: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 84,50 TL

Motorin litre fiyatı: 90,00 TL

LPG litre fiyatı: 40,60 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 85,70 TL

Motorin litre fiyatı: 91,30 TL

LPG litre fiyatı: 41,29 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 85,90 TL

Motorin litre fiyatı: 91,50 TL

LPG litre fiyatı: 41,20 TL