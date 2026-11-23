Şirketten yapılan resmi açıklamada, 21 Kasım tarihinde müşterilere hizmet sunulan internet sitesine yetkisiz erişim sağlandığı ve yaşanan veri ihlali sonucunda 8 binden fazla müşterinin kişisel bilgilerinin ele geçirildiği duyuruldu.

İSİM VE ADRES BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Yonhap haber ajansının aktardığı bilgilere göre Samsung Grubu bünyesinde aracılık, yatırım ve varlık yönetimi alanlarında hizmet veren Samsung Securities, ihlalin kapsamına ilişkin şu detayları paylaştı:

• Sızdırılan Veriler: Ele geçirilen kayıtlar arasında müşterilerin ad-soyad bilgileri, ikamet adresleri ve diğer çeşitli kişisel verileri yer alıyor.

• İhlalin Sınırları: Şirket yetkilileri, siber saldırının yalnızca ilgili web sisteminde tutulan verilerle sınırlı kaldığını, diğer sistemlerdeki müşteri bilgilerinin ve finansal varlıkların saldırıdan etkilenmediğini vurguladı.

GÜNEY KORE FİNANS SEKTÖRÜNDE SİBER ALARM

Son aylarda Güney Kore'deki finans kuruluşlarını hedef alan siber saldırı ve veri sızıntısı vakalarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor.

Peş peşe gelen ihlal haberlerinin ardından ülke genelindeki düzenleyici otoritelerin ve finans kurumlarının dijital güvenlik önlemlerini sıkılaştırdığı belirtiliyor.

Samsung Securities'te yaşanan bu son sızıntı, finansal kuruluşlarda müşteri verilerinin korunması ve siber savunma altyapılarının güçlendirilmesi gerekliliğini yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.