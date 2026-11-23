Şirket yönetiminden yapılan açıklamada, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Altınbaş Holding A.Ş.'ye kayyum olarak görevlendirildiği bilgisinin ilgili kurumun internet sitesinde yayımlanan listeden öğrenildiği ifade edildi.

YÖNETİM İMTİYAZI BULUNAN HİSSELERİ ELİNDE TUTUYOR

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılan açıklamada, Altınbaş Holding'in Creditwest Faktoring sermayesindeki payı ve yönetim kontrolüne dair detaylara da yer verildi. Buna göre gelişmenin öne çıkan başlıkları şöyle:

• Toplam Ortaklık Payı: Altınbaş Holding A.Ş., Creditwest Faktoring sermayesinde toplam yüzde 29,05 oranında paya sahip bulunuyor.

• Yönetim İmtiyazı: Söz konusu ortaklık yapısının içerisinde, şirket ana sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasını seçme imtiyazı tanıyan A Grubu hisselerin (yüzde 25) tamamı da yer alıyor.

Bu atamayla birlikte şirketin yönetim kurulu çoğunluğunu belirleme yetkisine sahip imtiyazlı hisselerin kontrolü kayyum olarak atanan TMSF yönetimine geçmiş oldu. Creditwest Faktoring, gelişmeyi kamuoyu ve yatırımcılarının bilgisine sundu.

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