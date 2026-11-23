Ana endeks, açılışta önceki kapanışa göre 60,76 puan ve yüzde 0,55 artış kaydeden endeks 11.192,08 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi ise yüzde 0,60 değer kazanırken; sektör endeksleri arasında yüzde 2,33 yükselişle madencilik en çok kazandıran, yüzde 3,30 düşüşle finansal kiralama faktoring en çok kaybettiren sektör oldu.

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puan seviyelerini direnç, 11.000 ve 10.900 puan seviyelerini ise destek olarak izliyor.

Küresel tarafta ise Asya borsalarındaki teknoloji hisseleri kaynaklı satış baskısına karşın ABD endeks vadeli kontratlarının pozitif seyri ve yapay zekâ veri merkezi yatırımlarının geri dönüşüne dair soru işaretleri piyasalarda yön arayışını sürdürüyor.

BOFA’DAN NET 1,16 MİLYAR TL SATIŞ

Piyasadaki pozitif açılışa karşın yabancı yatırımcıların en sık kullandığı aracı kurumlardan Bank of America (BofA), 23 Kasım Pazartesi saat 12.45 itibarıyla 1 milyar 160 milyon 225 bin 8 TL (-1.160.225.008) net satış hacmiyle satıcı tarafında yer aldı.

BofA’nın En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler



Kurumun alım tarafında Yapı Kredi (YKBNK) 8,55 milyon lotu aşan net alımla ilk sırada yer alırken, onu SASA ve Türkiye Sigorta (TURSG) takip etti.

BofA’nın En Çok Net Satış Yaptığı Hisseler



Satış listesinin zirvesinde ise 15,27 milyon lotun üzerinde net satışla Katılımevim (KTLEV) bulunurken, ADESE ve Trabzonspor (TSPOR) en çok çıkış yapılan diğer hisseler oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.