Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta en yüksek açığa satış işlem hacmine ulaşan hisseler belli oldu. 16-20 Kasım 2026 döneminde ASELS, 5,83 milyar TL'yi aşan açığa satış hacmiyle ilk sırada yer aldı. AKBNK ve YKBNK ise listenin ikinci ve üçüncü sırasında bulundu.

EN FAZLA AÇIĞA SATIŞ YAPILAN 10 HİSSE

Borsa İstanbul'da 16-20 Kasım 2026 haftasında en yüksek açığa satış işlem hacmine ulaşan hisseler şöyle:

Hisse kodu Ortalama fiyat (TL) Açığa satış hacmi (TL) ASELS 341,785 5.836.225.415 AKBNK 68,199 3.945.385.587 YKBNK 37,069 3.213.564.538 THYAO 326,207 3.167.131.771 KCHOL 195,888 2.745.463.488 ISCTR 13,008 2.409.909.047 ASTOR 155,325 2.367.034.136 TUPRS 338,594 2.333.049.578 BIMAS 387,876 2.026.659.567 EREGL 31,629 1.917.016.606

BANKACILIK HİSSELERİNDE AÇIĞA SATIŞ HACMİ DİKKAT ÇEKTİ

Açığa satış işlem hacminin yüksek olduğu hisseler arasında bankacılık sektöründen üç şirket yer aldı.

Akbank (AKBNK), 68,199 TL ortalama fiyat ve 3,94 milyar TL'lik işlem hacmiyle ikinci sırada bulunurken Yapı Kredi Bankası (YKBNK), 37,069 TL ortalama fiyat ve 3,21 milyar TL hacimle üçüncü oldu.

Türkiye İş Bankası (ISCTR) ise 13,008 TL ortalama fiyat ve 2,40 milyar TL'lik açığa satış hacmiyle listenin altıncı sırasında yer aldı.

Böylece üç bankacılık hissesinde toplam açığa satış işlem hacmi 9,56 milyar TL'yi aştı.

ASELS açığa satış işlemlerinde zirvede

Haftalık listenin ilk sırasında bulunan ASELS, diğer hisselerden belirgin şekilde ayrıştı.

ASELS'te gerçekleşen 5,83 milyar TL'lik açığa satış işlem hacmi, ikinci sıradaki AKBNK'nin yaklaşık 1,89 milyar TL üzerinde kaydedildi.

Listenin devamında Koç Holding (KCHOL), Astor Enerji (ASTOR), Tüpraş (TUPRS), BİM (BIMAS) ve Ereğli Demir Çelik (EREGL) hisseleri yer aldı.

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Açığa satış, yatırımcının sahip olmadığı veya ödünç aldığı hisse senetlerini, ilerleyen dönemde daha düşük fiyattan geri alma beklentisiyle satması işlemidir.

Yatırımcı, hisse fiyatının düşmesi durumunda daha düşük fiyattan geri alım yaparak fiyat farkından kazanç sağlamayı hedefler. Ancak hisse fiyatının yükselmesi durumunda zarar riski oluşur.

Bir hissede açığa satış işlem hacminin yüksek olması, o hissede açığa satış faaliyetlerinin yoğunlaştığını gösterir. Bununla birlikte söz konusu veriler tek başına hissenin düşeceği veya yatırımcıların tamamının düşüş beklediği anlamına gelmez.

Açığa satış işlem hacmi, açık pozisyon miktarından farklı bir göstergedir ve aynı dönemde gerçekleştirilen işlemlerin parasal büyüklüğünü yansıtır.