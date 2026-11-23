Endeks kapsamındaki 56 hisseden yalnızca 14’ü haftayı artıda kapatırken, XHARZ haftalık bazda %0,23 değer kaybederek yatay negatif bir kapanış gerçekleştirdi.

Aylık periyotta %16,14’lük yükselişle Borsa İstanbul’un en çok prim yapan ikinci endeksi olma unvanını sürdüren XHARZ’da, yılbaşından bu yana kaydedilen %2,32’lik negatif seyir ise henüz aşılamadı.

Endekste ağırlığı en yüksek hisseler sıralamasında %8,77 ile GLRMK liderliğini korurken; onu %5,92 ile AKFIS, %5,77 ile DSTKF, %4,22 ile ARMGD ve %3,545 ile BALSU izledi.

HAFTANIN YILDIZLARI: BIGEN VE DSTKF

Endeksteki genel satıcılı seyre rağmen bazı halka arz hisselerinde sert yükselişler yaşandı. Haftanın en çok kazandıran hissesi %60,87 primle 15,99 TL fiyattan kapanan BIGEN olurken, DSTKF %60,74’lük yükseliş ve 134,7 TL kapanış fiyatıyla zirveyi yakından takip etti.

İki lider hissenin yıl başından bu yana sergilediği performanslar ise taban tabana zıt bir görünüm çizdi: BIGEN yıllık getirisini %79,66'ya taşıyarak yükseliş trendini perçinlerken; DSTKF haftalık dev atağına rağmen yılbaşından bu yana %75,73 ekside kalmaya devam etti.

Yükselenler listesinin ilk 10 sırasında yer alan KARCL (%78), CITAS (%62), ISVEA (%23) ve SVGYO (%5) da yıllık bazda yatırımcısına kazandırmayı sürdüren diğer hisseler oldu.

Hisse Kodu Kapanış Fiyatı (TL) Haftalık Değişim (%) Yılbaşından Bu Yana (%) BIGEN 15,99 %60,87 %79,66 DSTKF 134,70 %60,74 -%75,73 SVGYO 3,81 %21,34 %5,00 CGCAM 22,00 %20,88 -%39,56 CITAS 119,30 %20,51 %62,00 VEYAS 73,50 %17,41 -%46,00 KARCL 62,45 %12,22 %78,00 ARFYE 11,51 %11,21 -%41,00 EGEGY 18,19 %10,38 -%30,16 ISVEA 25,64 %9,20 %23,00

HAFTANIN KAYBEDENLERİ: ZERGY VE EMPAE BAŞTA YER ALDI

Satış baskısının yoğunlaştığı tarafta haftanın en çok değer kaybeden hissesi %15,49 düşüşle 4,42 TL’ye gerileyen ZERGY oldu. Son kayıplarla birlikte ZERGY’nin yılbaşından bu yana değer kaybı %55,22’ye ulaştı.

Haftalık kayıp sıralamasında ZERGY’yi %15,29 düşüşle EMPAE (33,80 TL) ve %14,29 gerilemeyle MEYSU (7,02 TL) takip etti. En çok düşen ilk 10 hissenin 7’sinde yılbaşından bu yana negatif tablo hakim olurken (özellikle SMRVA -%79,25 ve endeks ağırlığı yüksek BALSU -%64,84 ile dikkat çekti), haftalık geri çekilmelere rağmen EMPAE (%54), MCARD (%42) ve BETAE (%11) yılbaşından bu yana pozitif bölgede kalmayı başardı.

Hisse Kodu Kapanış Fiyatı (TL) Haftalık Değişim (%) Yılbaşından Bu Yana (%) ZERGY 4,42 -%15,49 -%55,22 EMPAE 33,80 -%15,29 %54,00 MEYSU 7,02 -%14,29 -%6,00 INTET 39,04 -%12,47 -%27,00 SMRVA 4,64 -%12,29 -%79,25 MASFN 31,04 -%11,36 -%32,00 MCARD 107,20 -%11,11 %42,00 UCAYM 11,12 -%11,04 -%38,00 BETAE 44,30 -%11,01 %11,00 BALSU 6,08 -%10,98 -%64,84

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