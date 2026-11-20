Kurulun 19 Kasım 2026 tarihli haftalık bülteninde yayımlanan kararlara göre Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG), Fibabanka A.Ş. ve üç gerçek kişiye toplam 7 milyon 257 bin 94,97 TL idari para cezası kesildi.

Bültendeki en yüksek tutarlı yaptırım, Meka Global Makine hakkında yürütülen inceleme sonucunda uygulandı. Kurul, şirkete 3 milyon 327 bin 889,77 TL idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Cezanın gerekçeleri arasında şu üç temel ihlal öne çıktı:

• Halka arzdan elde edilen gelirin kullanılan kısmının izahnamedeki fon kullanım yeri raporuna uygun harcanmaması ve bu durumun izahnamedeki bilgileri yanlış, yanıltıcı ve eksik hale getirmesi.

• Şirketin denetim komitesi tarafından hazırlanan ilk raporda söz konusu aykırılığa yer verilmemesi.

• Sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloyu takip eden ikinci raporun kamuya ilan edilmemesi.

Aynı dosya kapsamında şahıslara yönelik yaptırımlar da devreye alındı.

Halka arz gelirlerinin kullanımına ilişkin aykırılık nedeniyle bir kişiye 3 milyon 81 bin 378,30 TL, raporlama yükümlülüklerinin ihlali gerekçesiyle iki kişiye ise ayrı ayrı 246 bin 511,47 TL idari para cezası kesildi.

GENEL KURULDA "RÜCU" OYLAMASI YAPILACAK

SPK kararı uyarınca, Meka Global’in gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısında şirkete kesilen cezanın, aykırılıkta sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği gündeme alınacak.

Şeffaflık ilkesi gereği yapılacak bu oylamada, sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bu kişilerle ilişkili gerçek ve tüzel kişiler oy kullanamayacak.

FİBABANKA’YA ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI YAPTIRIMI

Kurulun denetim radarına takılan bir diğer kurum ise Fibabanka A.Ş. oldu.

Varlığa dayalı menkul kıymet ihracına ilişkin 14 Ağustos 2025 tarihli yönetim kurulu kararını özel durum açıklamasıyla kamuya duyurmadığı tespit edilen bankaya 354 bin 803,96 TL idari para cezası uygulanmasına hükmedildi.





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