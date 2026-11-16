BIST halka arz endeksi (XHARZ) haftalık bazda yüzde 6,57 oranında değer kazanırken, endeksin yılbaşından bu yana devam eden negatif getirisi yüzde 2,09 seviyesine kadar geriledi.

Endekse dahil 56 hisseden 41’inin haftayı artıda kapatması, alımların genele yayıldığını gösterdi. Yükselişte endekste yüzde 9 ağırlığa sahip AKFIS, yüzde 8,7 ağırlıklı GLRMK ve yüzde 4 ağırlığa sahip ARMGD gibi yüksek ağırlıklı şirketlerin hareketleri ile yeni halka arzların performansı belirleyici oldu.

HAFTANIN ZİRVESİNDE KARCL VE BIGEN VAR

Haftalık getiri sıralamasında ilk sırayı yüzde 60,84 yükselişle 55,65 TL kapanış fiyatına ulaşan Kardemir Çelik (KARCL) aldı. KARCL'yi yüzde 60,58 artış ve 9,94 TL fiyatla Birleşim Grup Enerji (BIGEN) ile yüzde 52,43 değer kazanan Savur GYO (SVGYO) takip etti.

Haftanın en çok yükselen ilk 10 halka arz hissesi ve finansal görünümleri şu şekilde sıralandı:

Hisse Kapanış Fiyatı (TL) Haftalık Değişim (%) Yıl İçi Getiri (%) Yıl İçi Ortalama (TL) PD/DD KARCL 55,65 %60,84 %59,00 67,05 2,76 BIGEN 9,94 %60,58 %11,69 36,54 1,50 SVGYO 3,14 %52,43 -%14,00 12,58 0,72 ISVEA 23,48 %47,03 %12,00 37,09 2,25 BULGS 7,16 %34,84 -%83,56 36,50 0,50 TKNKA 37,62 %28,05 -%56,00 106,29 0,79 SARAE 40,16 %25,81 -%43,00 74,66 1,55 ZGYO 14,84 %23,05 %52,00 26,00 0,65 NETGL 11,48 %19,96 -%55,00 14,68 0,67 DSTKF 83,80 %18,70 -%84,90 1.549,69 2,04

Tablodaki veriler, kısa vadeli sert yükselişlere rağmen birçok hissenin hâlâ yıl içi ortalama fiyatlarının oldukça altında işlem gördüğünü ortaya koyuyor.

Örneğin haftalık bazda yüzde 34,84 prim yapan BULGS yılbaşından bu yana yüzde 83,56 ekside bulunurken, yüzde 18,70 yükselen DSTKF'nin yıllık kaybı yüzde 84,90 seviyesinde yer alıyor.

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİRENİ BALSU OLDU

Pozitif piyasa atmosferine rağmen bazı halka arz hisselerinde satış baskısı devam etti. Haftanın en çok değer kaybeden hissesi yüzde 11,18 düşüş ve 6,83 TL kapanış fiyatıyla Balsu Gıda (BALSU) oldu.

Yılbaşından bu yana kaybı yüzde 60,50'ye ulaşan BALSU, 13,32 TL olan yıl içi ortalamasının da yüzde 48,72 altında seyrediyor.

Haftalık bazda en fazla gerileyen 10 hissenin performans tablosu ise şöyle oluştu:

Hisse Kapanış Fiyatı (TL) Haftalık Değişim (%) Yıl İçi Getiri (%) Yıl İçi Ortalama (TL) PD/DD BALSU 6,83 -%11,18 -%60,50 13,32 0,72 ALBTN 21,74 -%6,05 -%44,00 30,38 1,22 VAKFA 9,18 -%5,36 -%18,33 12,63 0,95 ENDAE 10,15 -%5,14 -%28,07 17,38 0,33 ARMGD 115,50 -%4,94 %64,18 130,47 3,60 METEN 20,72 -%3,54 %4,00 21,47 0,66 GLRMK 116,30 -%3,24 -%33,54 181,45 1,26 SSAAT 23,00 -%2,62 -%59,00 41,13 2,43 DOFRB 58,60 -%2,09 -%24,97 118,79 3,71 CITAS 99,00 -%1,98 %34,00 121,94 2,30

Haftayı düşüşle kapatan hisseler arasında ARMGD (yüzde 64,18) ve CITAS (yüzde 34,00) yıl geneli getirilerinde pozitif ayrışmayı sürdürürken, GLRMK ve DOFRB'deki haftalık geri çekilmeler yıllık kayıpları derinleştirdi.

PD/DD ORANLARI 1'İN ALTINA GERİLEYEN HİSSELER DİKKAT ÇEKİYOR

Halka arz hisselerindeki fiyat hareketleri, piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) çarpanlarında da belirgin bir ayrışma yarattı.

Kapanış verilerine göre en yüksek PD/DD çarpanına sahip şirket 3,71 ile DOF Robotik (DOFRB) olurken; onu 3,60 ile ARMGD, 2,76 ile KARCL ve 2,43 ile Saat ve Saat (SSAAT) izledi.

Buna karşılık birçok halka arz hissesinin defter değerinin altında fiyatlandığı görüldü. Özellikle ENDAE (0,33), BULGS (0,50), ZGYO (0,65), METEN (0,66), NETGL (0,67), SVGYO (0,72) ve BALSU (0,72) gibi hisselerin PD/DD oranları 1'in altında konumlandı.

Uzmanlar, tek başına düşük PD/DD oranının ucuzluk göstergesi olarak yeterli olmadığını; şirketlerin borçluluk yapısı, özkaynak kârlılığı ve operasyonel nakit akışlarının da yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Önümüzdeki haftalarda XHARZ'deki bu toparlanma hareketinin kalıcı bir yükseliş trendine dönüşüp dönüşmeyeceği, açıklanacak finansal sonuçların fiyatlamaları destekleyip desteklemeyeceğine bağlı olacak.

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