Microsoft, Teksas’taki veri merkezinden kiraladığı işlem gücü kapasitesini iki katından fazla artırmasını sağlayacak genişletme opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Sektör kaynaklarına göre bu hamle, Nvidia destekli girişim için milyarlarca dolarlık potansiyel gelir kaybı anlamına geliyor.

Avustralyalı eski kripto para madencisi Josh Payne tarafından yönetilen ve yönetim kurulunda eski Meta Operasyon Direktörü (COO) Sheryl Sandberg ile Birleşik Krallık eski Başbakan Yardımcısı Nick Clegg gibi küresel figürlerin yer aldığı Nscale, Teksas tesisindeki atıl kapasite için acilen yeni kurumsal müşteriler bulmak zorunda kalacak.

YATIRIMCILARDA "BORÇLA ŞİŞEN ALTYAPI" TEDİRGİNLİĞİ

Söz konusu iptal kararı, küresel piyasalarda yapay zeka balonu ve aşırı borçlanma tartışmalarının alevlendiği hassas bir döneme denk geldi. Bulut bilişim ve veri merkezi sağlayıcılarının agresif borçlanma modelleriyle finanse ettiği yüksek maliyetli sunucu ve GPU yatırımları, kurumsal müşterilerin talebindeki en ufak yavaşlama sinyalinde yatırımcılar açısından ciddi bir finansal risk unsuru olarak görülüyor.

Nscale'in 35 milyar dolarlık halka arz değerlemesinin, ana müşteri ayağındaki bu belirsizlikle birlikte piyasa tarafından sorgulanabileceği ifade ediliyor.

VERİ MERKEZLERİNE SİYASİ FREN: ABD SEÇİMLERİNİN ETKİSİ

Microsoft'un genişleme planını durdurmasının arka planında, ABD iç politikasındaki son dengeler de dikkat çekiyor.

Ülke genelinde aşırı enerji ve su tüketimi nedeniyle yerel halkın tepkisini çeken yapay zeka veri merkezleri, son Kongre ara seçimlerinde sandık sonucunu doğrudan etkileyen başlıklardan biri oldu.

Teksas başta olmak üzere bazı kritik eyaletlerde yönetime gelen yeni Demokrat valilerin, artan çevre ve şebeke yükü gerekçesiyle yeni veri merkezi inşaatlarının derhal askıya alınması çağrısında bulunması, teknoloji devlerinin altyapı kiralama stratejilerinde frene basmasına yol açtı.

Konuya ilişkin olarak her iki şirket cephesi de resmi bir yorumda bulunmaktan kaçınırken, Nscale'in planlanan borsa kotasyonu öncesinde gelir projeksiyonlarını nasıl revize edeceği piyasalar tarafından yakından izleniyor.

Kaynak: Reuters

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