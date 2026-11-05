Borsa İstanbul'da saat 12.15 itibarıyla Yatırım Finansman'ın en çok net alım ve net satış yaptığı hisseler belli oldu. Paylaşılan işlem verilerine göre kurumun net hacmi eksi 849 milyon 590 bin 977 olarak gerçekleşti.

YATIRIM FİNANSMAN'IN ALIM LİSTESİNDE SASA ZİRVEDE

Yatırım Finansman'ın alım tarafında en fazla net işlem gerçekleştirdiği hisse SASA oldu. Kurum, SASA'da 17 milyon 469 bin 453 lot net alım yaptı.

SASA'yı 4 milyon 450 bin 965 lotla KMIVDV, 4 milyon lotla SYIEUV takip etti. Alım listesinde TURSG 3 milyon 667 bin 146 lot, KTLEV ise 2 milyon 377 bin 663 lot net alımla ilk beş sırada yer aldı.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet SASA 17.469.453 38,50 1,695 KMIVDV 4.450.965 9,81 0,02 SYIEUV 4.000.000 8,81 0,02 TURSG 3.667.146 8,08 3,585 KTLEV 2.377.663 5,24 4,42

SATIŞ TARAFINDA HEKTS ÖNE ÇIKTI

Yatırım Finansman'ın satış tarafında en fazla net işlem yaptığı hisse HEKTS oldu. Kurum, HEKTS'te 3 milyon 20 bin 12 lot net satış gerçekleştirdi.

HEKTS'i 2 milyon 300 bin 595 lotla KRDMD, 2 milyon 21 bin 745 lotla EREGL izledi. Satış listesinde ATILYV 1 milyon 871 bin 743 lot, EKGYO ise 989 bin 688 lot net satışla öne çıktı.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet HEKTS -3.020.012 9,05 1,885 KRDMD -2.300.595 6,90 38,895 EREGL -2.021.745 6,06 31,718 ATILYV -1.871.743 5,61 0,071 EKGYO -989.688 2,97 17,701

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