Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını dün açıkladı. Şirketin 9 aylık net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 865,3 milyon TL'ye yükseldi. Aynı dönemde net borç ise yüzde 40 azaldı.

Bilançosunda net kâr artışı ve borçlulukta gerileme kaydedilen KCAER için aracı kurumlardan hedef fiyat değerlendirmeleri geldi. Garanti BBVA Yatırım, Gedik Yatırım ve İş Yatırım, 5 Kasım 2026 tarihinde hisseye ilişkin hedef fiyatlarını ve tavsiyelerini paylaştı.

KCAER İÇİN EN YÜKSEK HEDEF FİYAT GARANTİ BBVA YATIRIM'DAN

Garanti BBVA Yatırım, Kocaer Çelik hissesi için 21,40 TL hedef fiyat belirlerken tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak korudu. 10,07 TL'lik son fiyat baz alındığında kurumun öngördüğü yükseliş potansiyeli yüzde 112,51 seviyesinde bulunuyor.

GEDİK YATIRIM'DAN 19,70 TL HEDEF FİYAT

Gedik Yatırım, KCAER hissesi için 19,70 TL hedef fiyat açıkladı. Kurumun tavsiyesi “endeks üstü getiri” olurken, 10,07 TL'lik son fiyat üzerinden hesaplanan prim potansiyeli yüzde 95,63 oldu.

İŞ YATIRIM'IN HEDEF FİYATI 18,83 TL

İş Yatırım ise Kocaer Çelik için 18,83 TL hedef fiyat belirledi ve hisseye yönelik tavsiyesini “Al” olarak açıkladı. Kurumun hedef fiyatı, 10,07 TL'lik son fiyata göre yüzde 86,99 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

KCAER için aracı kurumların hedef fiyatları

Aracı kurum Hedef fiyat Son fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Garanti BBVA Yatırım 21,40 TL 10,07 TL Endeks üstü getiri %112,51 Gedik Yatırım 19,70 TL 10,07 TL Endeks üstü getiri %95,63 İş Yatırım 18,83 TL 10,07 TL Al %86,99

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