Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 30 Ekim 2026 haftasına ilişkin Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre toplam brüt rezervler, bir önceki haftadaki 162,2 milyar dolar seviyesinden 158,1 milyar dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervlerinde haftalık bazda yaklaşık 4,1 milyar dolarlık azalış gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Toplam brüt rezervlerin 158,1 milyar dolara gerilemesiyle yaklaşık dört ayın en düşük seviyesi kaydedildi.

Merkez Bankası rezervleri, 9 Ekim haftasında 171,6 milyar dolar seviyesine yükselmişti. Takip eden haftalarda ise düşüş yaşandı.

Rezervler 16 Ekim haftasında 169,1 milyar dolar, 23 Ekim haftasında 162,2 milyar dolar ve 30 Ekim haftasında 158,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Böylece son üç haftada toplam rezervlerde yaklaşık 13,5 milyar dolarlık azalma gerçekleşti.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİ GERİLEDİ

TCMB'nin açıkladığı verilere göre 30 Ekim haftasında döviz varlıkları 56,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Altın cinsinden rezerv varlıkları ise bir önceki haftaya göre yüzde 1,1 azalarak 102 milyar dolara indi.

Önceki hafta 59,1 milyar dolar seviyesinde bulunan döviz rezervlerinde yaklaşık 3 milyar dolarlık gerileme kaydedildi.

Böylece hem döviz hem de altın rezervlerindeki azalış, toplam brüt rezervlerin düşmesine neden oldu.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ YILIN ZİRVESİNDEN UZAKLAŞTI

TCMB'nin toplam rezervleri 2026 yılına yaklaşık 189,1 milyar dolar seviyesinde başlamıştı.

30 Ocak 2026 tarihinde 218,2 milyar dolara ulaşarak yılın en yüksek seviyesini gören rezervler, sonraki aylarda dalgalı bir seyir izledi.

30 Ekim itibarıyla toplam rezervler, ocak ayında görülen zirvenin yaklaşık 60,1 milyar dolar altında bulunuyor.

2025 yılını 193,9 milyar dolar seviyesinde tamamlayan rezervlerde, yıl sonuna kıyasla yaklaşık 35,8 milyar dolarlık düşüş gerçekleşti.