İzmir'de demir çelik sektöründe faaliyet gösteren İzmir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ ile İzçe Dış Ticaret AŞ konkordato başvurusunda bulundu. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, iki şirket hakkında 2 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

İZMİR'DE İKİ ŞİRKETE 3 AY GEÇİCİ MÜHLET

Bornova'da hurda ve çelik ticareti alanında faaliyet gösteren İzmir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ ile İzçe Dış Ticaret AŞ'nin konkordato başvurusu mahkeme tarafından değerlendirildi. Mahkeme, şirketlere üç ay süreyle geçici mühlet tanıdı.

1997 yılında Mahmut Temurtaş ve Ramazan Temurtaş tarafından kurulan şirketler, yaklaşık 29 yıldır demir çelik sektöründe faaliyet gösteriyordu.

OTOMOTİVDEN SAVUNMA SANAYİSİNE BİRÇOK SEKTÖRE HİZMET VERİYORDU

Şirketler; otomotiv yan sanayisi, yedek parça, ağır makine, makine imalatı, savunma, tarım ve beyaz eşya sektörlerine yönelik çalışmalar yürütüyordu. Faaliyet alanları arasında hurda ve çelik ticareti de bulunuyordu.

ŞİRKETLERİN DEVRİ SONRASI KONKORDATO BAŞVURUSU

Şirketlerin, Temurtaş ailesinden Caner Bolat'a devredilmesinin üzerinden henüz bir ay geçmeden konkordato başvurusunda bulunması dikkat çekti.

Mahkemenin verdiği üç aylık geçici mühlet kararıyla birlikte şirketlerin konkordato sürecine ilişkin yargı süreci devam edecek.

Kaynak: Ekonomim