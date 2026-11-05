Federal Meclis’te (Bundestag) milletvekillerinin dış politika ve konsolosluk işlemlerine dair sorularını yanıtlayan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye'deki iş dünyasını kapsayacak düzenlemeler için ilgili tüm birimlerin talimatlandırıldığını ve uygulamanın hızla yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ün Türkiye temasları sırasında verdiği vize taahhüdünü hatırlatan Wadephul, sürecin süratle ilerlediğini belirtti.

Bakan, Türkiye'deki işlem yoğunluğunu azaltmak amacıyla vize başvurularını alacak ve bazı konsolosluk işlemlerini yürütecek yeni bir temsilcilik şubesinin açılmasının da değerlendirilen formüller arasında olduğunu duyurdu.

KAPASİTE SINIRINA VURGU: "BÜTÇE VE PERSONEL DESTEĞİ ŞART"

Aile birleşimi ve ticari vizelerde bir yılı aşan bekleme sürelerine yönelik eleştirilere de yanıt veren Wadephul, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde dijitalleşme ve personelin esnek dağılımı gibi yöntemlerle süreçleri hızlandırmaya çalıştıklarını savundu.

Mevcut yapının sınırlarına ulaştığını ifade eden Wadephul, Federal Meclis'e çağrıda bulunarak vize süreçlerinin kalıcı biçimde hızlandırılabilmesi için Dışişleri Bakanlığı ile Federal Yurt Dışı İdare Ofisi'ne (BfAA) bütçeden daha fazla personel kadrosu ayrılması gerektiğini vurguladı.

BERLİN'DEN DIŞ POLİTİKA MESAJLARI: RUSYA, İSRAİL VE KARADENİZ TAHILI

Alman Dışişleri Bakanı, Meclis oturumunda bölgesel ve küresel kriz başlıklarına ilişkin Berlin'in duruşunu da netleştirdi:

• Moskova ile Diplomatik Temas: ABD'deki G20 zirvesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen tek Avrupalı dışişleri bakanı olduğunu hatırlatan Wadephul, ortak "aile fotoğrafı" vermemesini bilinçli bir tavır olarak niteledi: "Birlikte poz verip her şey yolundaymış havası yaratamazdık. Rusya her şeyi yanlış yapıyor." Wadephul, mevkidaşına Karadeniz tahıl koridorunun yeniden işler kılınması yönündeki küresel talebi de doğrudan ilettiğini bildirdi.

• Orta Doğu ve İsrail'in Güvenliği: İran’ın saldırgan tutumuna karşı İsrail’in varoluş ve meşru müdafaa hakkına verdikleri desteğin tartışmasız olduğunu belirten Wadephul, tüm siyasi grupları bu konuda ortak duruş sergilemeye çağırdı.

• Filistin’de Seçim ve Bloke Edilen Vergiler: Filistin'de ertelenen demokratik seçimlerin yapılması gerektiğini savunan Wadephul, sürecin önündeki fiili engellere de işaret etti. Gazze'deki insani tablonun iyileştirilmesi gerektiğini belirten Alman Bakan, İsrail tarafından alıkonulan Filistin vergi gelirlerinin serbest bırakılması yönünde çaba harcadıklarını kaydetti.