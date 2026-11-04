Soruşturma kapsamında eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı bildirildi.

EMNİYET ARACILIĞIYLA TEBLİGAT ÇIKARILDI

Edinilen bilgilere göre başsavcılık tarafından yürütülen çok yönlü tahkikatta yeni bir aşamaya geçildi.

Emniyet birimleri aracılığıyla iletilen çağrı doğrultusunda Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül’ün yarın saat 11.00’de İstanbul Adliyesi’nde hazır bulunmaları istendi.

Üç ismin, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Piyasalarda fon hareketleri ve sermaye piyasası işlemleri üzerinden başlatılan incelemeler derinleşirken, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ile siyasilerin dosyaya dahil edilmesi sürecin boyutunu genişletti.

Savcılığın, şüphelilerin vereceği ifadeler ve sunulacak mali denetim raporları doğrultusunda soruşturmanın seyrine ilişkin yeni adımlar atması bekleniyor.