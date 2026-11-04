Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, ekimde aylık bazda 2,66 puan artarak 107,76 seviyesine çıktı.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU ENDEKSİ YÜKSELDİ

TCMB'nin 2025=100 bazlı hesaplamasına göre TÜFE bazlı REK endeksi, eylül ayında 105,10 seviyesinde bulunuyordu. Ekimdeki artışla birlikte endeks 107,76'ya yükseldi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 1,67 puan artarak 102,90 seviyesine ulaştı.

Böylece Türk lirasının reel değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 7,79 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 2,58 puan arttı.

DOLAR VE AVRONUN EKİM AYI PERFORMANSI

TCMB'nin değerlendirmesinde, TÜFE bazlı REK endeksindeki değişime etki eden unsurlara da yer verildi. Buna göre ekim ayında Türk lirası karşısında ABD doları ortalama yüzde 1,63 değer kazanırken avro yüzde 1,07 değer kaybetti.

Aynı dönemde Türkiye'de TÜFE yüzde 2,58, Yİ-ÜFE ise yüzde 1,65 artış gösterdi.

TCMB, TÜFE bazlı REK endeksindeki yükselişte Türkiye TÜFE'sindeki değişim ile nominal kur sepetindeki değişimin artırıcı yönde etkili olduğunu, Dünya TÜFE Sepeti'ndeki değişimin ise endeksi azaltıcı yönde etkilediğini bildirdi.