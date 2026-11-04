Apple, Apple Intelligence özelliklerinin tanıtımına ilişkin açılan toplu davada 250 milyon dolarlık uzlaşmaya vardı. ABD’de belirli iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 modellerini satın alan uygun kullanıcılara cihaz başına 25 dolar, toplamda ise 95 dolara kadar ödeme yapılabilecek. Başvurular için son tarih 21 Aralık 2026 olarak belirlendi.

APPLE, YAPAY ZEKÂ DAVASINDA UZLAŞMAYA GİTTİ

Apple, yapay zekâ özelliklerinin pazarlanma biçimi nedeniyle açılan toplu davada 250 milyon dolarlık uzlaşmayı kabul etti. Dava, şirketin 2024 yılında tanıttığı Apple Intelligence özellikleri ve gelişmiş Siri işlevlerine ilişkin tanıtımlarına dayanıyor.

Davacılar, Apple'ın iPhone 16 serisini tanıtırken gelişmiş Siri özelliklerini önemli yenilikler arasında gösterdiğini ancak vaat edilen işlevlerin planlandığı şekilde kullanıma sunulmadığını öne sürdü. Dava dilekçesinde, milyonlarca tüketicinin bu tanıtımlardan etkilenerek yeni iPhone satın aldığı veya cihazlarını yenilediği iddia edildi.

Apple ise suçlamaları reddederek yasa dışı ya da uygunsuz bir davranışta bulunmadığını savundu. Taraflar, 250 milyon dolarlık uzlaşma üzerinde anlaşmaya vardı.

HANGİ İPHONE KULLANICILARI ÖDEME ALABİLECEK?

Uzlaşma kapsamında, 10 Haziran 2024 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında belirli iPhone modellerini satın alan ve ABD'de ikamet eden tüketiciler başvuru yapabilecek.

Ödeme kapsamındaki modeller şöyle:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Ödemeden, cihazı kişisel veya ticari kullanım amacıyla satın alan ilk sahipler yararlanabilecek. Yeniden satış amacıyla gerçekleştirilen alımlar ise kapsam dışında tutulacak.

CİHAZ BAŞINA 25 DOLAR ÖDEME YAPILACAK

250 milyon dolarlık uzlaşma fonundan, başvurusu kabul edilen kullanıcılara cihaz başına 25 dolar ödeme yapılması öngörülüyor. Bir kişinin alabileceği toplam ödeme 95 dolara kadar çıkabilecek. Ancak nihai tutar, kabul edilen başvuru sayısına göre değişiklik gösterebilecek.

Ödemelerin çek, banka havalesi, PayPal veya Venmo aracılığıyla yapılması planlanıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 21 ARALIK 2026

Tazminat almak isteyen uygun kullanıcıların 21 Aralık 2026 tarihine kadar smartphoneaisettlement.com adresi üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

Başvuru sırasında iletişim bilgilerinin ve cihaz seri numaralarının paylaşılması isteniyor. Birden fazla uygun cihaza sahip olan kullanıcıların her cihaz için ayrı başvuru formu doldurması gerekiyor.

Uzlaşmanın nihai mahkeme onayı için 24 Şubat 2027 tarihi belirlendi. Ödemelerin, mahkemenin onay sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilmesi bekleniyor.