TOKİ, 61 ilde bulunan 725 arsayı 5-6 Kasım tarihlerinde açık artırmayla satışa sunacak. Konut, ticaret, turizm ve sanayi gibi farklı kullanım alanlarına sahip arsalar için yüzde 20 veya 25 peşinatla 48 ay vade imkânı sağlanacak. Peşin alımlarda ise yüzde 15 indirim uygulanacak.

TOKİ'DEN 61 İLDE ARSA SATIŞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 61 ilde bulunan 725 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor.

5-6 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek açık artırmalarda, farklı kullanım alanlarına sahip taşınmazlar yatırımcıların ve arsa sahibi olmak isteyenlerin tekliflerine sunulacak.

TOKİ ARSALARI HANGİ İLLERDE SATIŞA SUNULACAK?

Satış kapsamında Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak'taki arsalar satışa sunulacak.

YÜZDE 25 PEŞİNATLA 48 AY VADE İMKÂNI

TOKİ'nin arsa satışlarında alıcılara farklı ödeme seçenekleri sunulacak. Belirlenen lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkânı sağlanacak.

Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara ise yüzde 15 indirim uygulanacak. Bazı taşınmazların peşin bedelle satışa sunulacağı bildirildi.

ARSALAR HANGİ AMAÇLARLA KULLANILABİLECEK?

Satışa çıkarılacak 725 arsa, farklı imar ve kullanım alanlarını kapsıyor. Taşınmazlar arasında şu niteliklerde arsalar bulunuyor:

Konut

Ticaret

Turizm

Eğitim

Tarım

Sanayi

Spor

Kentsel çalışma

Plansız alan

Rekreasyon alanı

Depolama alanı

Akaryakıt istasyonu

Lojistik tesis

Ağaçlandırılacak alan

TOKİ ARSA AÇIK ARTIRMASI NEREDE YAPILACAK?

Açık artırmalar 5-6 Kasım tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak. İhaleler, Ankara Radisson Blu Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

İhaleye internet üzerinden katılmak isteyenler ise muzayede.emlakyonetim.com.tr adresinden teklif verebilecek.

Satışa ilişkin ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ve muzayede.emlakyonetim.com.tr internet sitelerinden ulaşılabilecek. İlgililer ayrıca 444 84 34 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

Kaynak: Dünya