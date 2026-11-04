Borsa İstanbul'da 2026 yılının ilk dokuz aylık bilanço döneminde şirketlerin finansal performansları arasındaki fark belirginleşti. Finansal sonuçlarını açıklayan 231 şirketin 53'ü geçen yılın aynı dönemindeki kârından zarara geçerken, 24 şirket zarardan kâra döndü. Bazı şirketlerde net kâr artışı yüzde 1.000'in üzerine çıkarken, özkaynaklarını önemli ölçüde artıran şirketler de öne çıktı. İşte 9 aylık bilançolarda kârını ve özkaynaklarını en fazla artıran hisseler...

BORSADA 53 ŞİRKET KÂRDAN ZARARA GEÇTİ

Borsagündem tarafından derlenen 231 şirketin dokuz aylık finansal sonuçları, kârlılık performanslarında farklı yönlerde değişimler yaşandığını gösterdi.

İncelenen şirketlerin bilanço performansı şöyle gerçekleşti;

34 şirket net kârını yüzde 30 ve üzerinde artırdı.

17 şirket net kârını yüzde 30'un altında artırdı.

36 şirketin net kârı azaldı.

53 şirket kârdan zarara geçti.

24 şirket zarardan kâra döndü.

35 şirket zararını azalttı.

30 şirketin zararı büyüdü.

2 şirketin zarar tutarı değişmedi.

Böylece incelenen şirketler arasında kârdan zarara geçenlerin sayısı, zarardan kâra dönenlerin iki katını aştı.

9 AYLIKTA KÂRINI EN FAZLA ARTIRAN HİSSELER

2026 yılının ocak-eylül döneminde net kâr artış oranıyla öne çıkan şirketlerin başında SARAE yer aldı.

Şirketin geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 6 milyon TL olan net kârı, 2026'nın ilk dokuz ayında 950 milyon TL'ye ulaştı. Açıklanan karşılaştırmaya göre artış oranı yüzde 14.904,86 olarak kaydedildi.

ESCOM, ALBTN, EBEBK ve ENJSA da net kâr artış oranlarında ilk sıralarda yer aldı.

9 aylık kârını en fazla artıran hisselerin listesi şöyle oldu;

Hisse Önceki yıl net kârı (Milyon TL) 2026/9 net kârı (Milyon TL) Kâr artışı (%) PD/DD SARAE 6 950 14.904,86 1,10 ESCOM 9 462 4.800,71 0,53 ALBTN 6 108 1.794,85 1,13 EBEBK 53 716 1.254,10 1,91 ENJSA 578 6.681 1.056,73 1,13 METRO 317 3.422 980,64 0,49 KOPOL 91 644 608,27 0,56 INTEM 27 156 488,47 2,55 PINSU 32 173 445,56 0,60 EREGL 2.384 11.143 367,41 0,64 CVKMD 509 1.859 265,23 2,91

Tablodaki şirketlerin net kârları milyon TL cinsinden gösteriliyor. Artış oranları kaynak verideki yuvarlanmamış tutarlar üzerinden hesaplandığı için tabloda yer alan yuvarlanmış değerlerle yapılan hesaplamalarda küçük farklar oluşabiliyor.

ÖZKAYNAKLARINI EN FAZLA ARTIRAN HİSSELER

Dokuz aylık finansal sonuçlarda şirketlerin özkaynak büyüklüklerindeki değişimler de öne çıktı.

Özkaynak artış oranında ilk sırada CarrefourSA (CRFSA) yer aldı.

Şirketin özkaynakları önceki karşılaştırma dönemindeki 571 milyon TL'den 8 milyar 750 milyon TL'ye yükseldi. Kaynak veride artış oranı yüzde 1.431,09 olarak hesaplandı.

Gate Group Teknoloji (GATEG) özkaynaklarını yüzde 620,13, Euro Yatırım Holding (EUHOL) ise yüzde 318,22 artırdı.

Özkaynaklarını en fazla artıran hisseler şöyle sıralandı;

Hisse Önceki özkaynaklar (Milyon TL) Cari dönem özkaynaklar (Milyon TL) Artış oranı (%) CRFSA 571 8.750 1.431,09 GATEG 49 351 620,13 EUHOL 1.364 5.706 318,22 ZERGY 928 3.299 255,53 VANGD 230 569 147,43 TATGD 3.946 9.134 131,45 EGEGY 1.256 2.901 130,96 ESCOM 2.087 4.591 119,97 ICBCT 3.037 6.295 107,28 ORCAY 466 919 97,21

Özkaynak, şirketin toplam varlıklarından yükümlülüklerinin çıkarılmasıyla hesaplanan finansal büyüklüğü ifade ediyor.

Bununla birlikte özkaynak artışı yalnızca şirketin faaliyetlerinden elde ettiği kârla oluşmuyor. Sermaye işlemleri, yeniden değerleme farkları ve diğer kapsamlı gelir kalemleri de özkaynak büyüklüğünü etkileyebiliyor.

ESCOM İKİ LİSTEDE DE YER ALDI

İncelenen bilançolarda Escort Teknoloji Yatırım (ESCOM), hem net kâr hem de özkaynak artışı listesine giren şirketlerden biri oldu.

Şirketin dokuz aylık net kârı yaklaşık 9 milyon TL'den 462 milyon TL'ye yükselirken özkaynakları 2 milyar 87 milyon TL'den 4 milyar 591 milyon TL'ye çıktı.

Kaynak veriye göre ESCOM'un net kâr artış oranı yüzde 4.800,71, özkaynak artış oranı ise yüzde 119,97 olarak kaydedildi.

BİLANÇOLARDA YATIRIMCILAR HANGİ VERİLERE BAKMALI?

Şirketlerin net kâr ve özkaynak artışları finansal performansın değerlendirilmesinde önemli göstergeler arasında bulunuyor.

Ancak net kâr artışının sürdürülebilirliğini değerlendirmek için satış gelirleri, esas faaliyet kârı, nakit akışı ve finansman giderlerinin de incelenmesi gerekiyor.

Özellikle düşük baz etkisi, tek seferlik gelirler ve muhasebesel değerleme değişiklikleri bazı şirketlerde yüksek kâr artış oranlarının oluşmasına yol açabiliyor.

Bu nedenle yüksek kâr veya özkaynak artışı, tek başına hisse fiyatının yükseleceği ya da şirketin finansal risklerinin azaldığı anlamına gelmiyor.

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