Borsa İstanbul'da 4 Kasım 2026 tarihinde yükseliş yüzde 3'ü aştı. BIST 100 endeksi, öğle saatlerinde yüzde 4,63 değer kazanarak 11.533 puana ulaşırken gün içerisinde 11.398 puan seviyesi görüldü. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke, CNBC-e canlı yayınında Borsa İstanbul'un seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekeke, 10.700 puan seviyesinin önemine dikkat çekerek ASELSAN, Türk Hava Yolları ve bankacılık hisselerinin endeksteki yukarı yönlü hareketi destekleyebileceğini ifade etti.

BIST 100'DE 10.700 PUAN SEVİYESİ ÖNE ÇIKIYOR

ABD seçim sonuçlarının Türkiye piyasalarına olası etkilerini değerlendiren Sertaç Ekeke, küresel borsalarda yaşanan geri çekilmenin kalıcı olmasını beklemediğini söyledi.

ABD piyasalarında seçim sonrasındaki ilk fiyatlamaların ardından şirket bazlı değerlendirmelerin yeniden öne çıkabileceğini ifade eden Ekeke, Borsa İstanbul'un da küresel piyasalardaki olası toparlanmadan yararlanabileceğini belirtti.

BIST 100 endeksinde 10.700 puan seviyesine işaret eden Ekeke, son iki gündür bu bölgeden yukarı yönlü tepkiler görüldüğünü aktardı.

ASELSAN, TÜRK HAVA YOLLARI VE BANKACILIK HİSSELERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Türkiye piyasalarına ilişkin beklentilerini paylaşan Ekeke, enerji fiyatlarındaki gerilemenin özellikle havacılık sektörü açısından önem taşıdığını belirtti.

Türk Hava Yolları hisselerinin önceki yükseliş hareketlerinde endekse sağladığı katkıyı hatırlatan Ekeke, bankacılık ve havacılık sektörlerinin yeniden destekleyici olabileceğini ifade etti.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 287.25 14.243.470.682,75 % 8.4 15:12 YKBNK 36.34 12.956.393.128,28 % 4.73 15:12 ASELS 353 11.472.977.043,50 % 3.07 15:12 AKBNK 66.6 11.232.205.856,05 % 6.99 15:12 ISCTR 12.87 6.624.193.938,92 % 4.55 15:12 Tüm Hisseler

Ekeke, BIST 100'ün 10.700 puan seviyesinden aldığı tepkiye ilişkin değerlendirmesinde ASELSAN, Türk Hava Yolları ve bankacılık hisselerinin endekste yukarı yönlü hareketi destekleyebileceğini söyledi.

ABD SEÇİMLERİ KRİPTO PARA VE ENERJİ SEKTÖRÜNÜ NASIL ETKİLEYEBİLİR?

ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratların çoğunluğu elde etmesinin ardından piyasalarda oluşabilecek değişimleri değerlendiren Ekeke, özellikle kripto para ve enerji sektörlerinde yeni düzenleme tartışmalarının gündeme gelebileceğini belirtti.

Demokratların kripto para piyasalarındaki düzenlemelere ağırlık verebileceğini ifade eden Ekeke, bu alanda dönemsel olarak olumsuz haber akışlarının görülebileceğini söyledi.

Enerji sektöründe ise Trump yönetiminin politikalarından farklı olarak yeşil enerji dönüşümüne yönelik adımların yeniden öne çıkabileceğini değerlendirdi.

Ekeke, bu nedenle enerji hisselerinin yeni siyasi dengeler çerçevesinde incelenmesi gerektiğini ifade etti.

YAPAY ZEKA HİSSELERİ İÇİN BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

ABD'de seçim sonuçlarının teknoloji hisselerinde dalgalanmaya yol açabileceğini belirten Ekeke, yapay zeka yatırımlarındaki uzun vadeli dönüşümün devam edeceği görüşünü paylaştı.

Yapay zeka sektörünün yalnızca Trump yönetiminin politikalarına bağlı olmadığını ifade eden Ekeke, Demokratların da bu alandaki ekonomik dönüşümün dışında kalmasını beklemediğini söyledi.

Bununla birlikte şirketlerin yapay zeka alanındaki konumlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE PİYASALARI İÇİN KÜRESEL ENTEGRASYON VURGUSU

Ekeke, Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki hareketlere daha fazla katılım sağlamasının Borsa İstanbul açısından olumlu sonuçlar doğurabileceğini değerlendirdi.

Türkiye'nin lojistik, jeopolitik ve savunma sanayi açısından ABD için önemini koruduğunu belirten Ekeke, ABD ile ilişkilerde dönemsel farklılıklar yaşansa da Türkiye'nin stratejik konumunun devam ettiğini ifade etti.

Ekeke'nin açıklamaları, ABD seçimleri sonrasında küresel piyasalardaki dalgalanmanın yanı sıra Borsa İstanbul'da 10.700 puan seviyesinin ve bankacılık, havacılık ile savunma sanayi hisselerinin izleneceğine işaret etti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.