Takasbank, 4 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Tera Portföy'ün TP2 fonuna finansman sağlandığı ve bu işlem sonucunda zarar oluştuğu yönünde haberler yayımlandığını belirtti.

Banka, söz konusu iddiaları reddederek TP2 fonuna herhangi bir borç verilmediğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Bankamız TP2 fonuna herhangi bir borç vermemiştir. Bankamızın TP2 fonu ile bir borç ilişkisi bulunmadığından haberde bahsedilen hisse senedi teminatı da oluştuğu ileri sürülen zarar da söz konusu değildir."

TP2 FONUNUN TAKASBANK PARA PİYASASI'NDAN DA BORÇ ALMADIĞI AÇIKLANDI

Takasbank, açıklamasında TP2 fonunun Takasbank Para Piyasası (TPP) üzerinden de herhangi bir borçlanma işlemi gerçekleştirmediğini belirtti.

Bankanın açıklamasında şu ifadeye yer verildi;

"Buna ek olarak; haberde adı geçen TP2 fonu Takasbank Para Piyasası'ndan da herhangi bir borç alma işlemi gerçekleştirmemiştir."

TAKASBANK'TAN ZARAR İDDİALARINA YANIT

Banka, finansal tablolarının aylık dönemlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) raporlandığını ve üçer aylık dönemlerde bağımsız denetimden geçirilerek kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

Takasbank, denetim raporlarında banka işlemlerinden kaynaklanan herhangi bir zarar veya zarar karşılığı bulunmadığını bildirdi.

Açıklamanın sonunda, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki yayınlara ilişkin yasal hakların saklı tutulduğu ifade edildi.

TP2 FONU TASFİYE SÜRECİNDE

Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (TP2), SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihinde tasfiyesine karar verdiği yatırım fonları arasında yer alıyor.

Takasbank'ın son açıklaması ise fonun tasfiye işlemlerinden ayrı olarak, bankanın TP2'ye borç verdiği ve bu işlemden zarar ettiği yönündeki iddialara ilişkin bulunuyor.