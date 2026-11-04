Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde üst düzey yönetim kadrosunda görev değişikliği gerçekleşti.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletilen açıklamada, 7 Ocak 2025 tarihinden bu yana şirkette Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan Emre Erkut’un istifa ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre Erkut, her iki görevinden de 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla ayrıldı.

30 GÜN İÇİNDE YENİ ATAMA YAPILACAK

Şirket yönetimi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11. maddesi kapsamında boşalan pozisyon için takvimin işletildiğini belirtti.

Mevzuatta öngörülen lisans şartlarına sahip yeni bir Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi atamasının en geç 30 gün içinde tamamlanacağı ifade edilirken, atama sürecinin sonuçlanmasıyla birlikte kamuoyunun ve pay sahiplerinin yeniden bilgilendirileceği kaydedildi.