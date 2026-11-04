Borsa İstanbul'da işlem gören Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO), tahsisli bedelli sermaye artırımı sürecinde yeni bir aşamaya geçti. Şirket, daha önce SPK'dan esas sözleşme tadili için gerekli onayı almasının ve genel kurulda sermaye artırımının kabul edilmesinin ardından, 4 Kasım 2026 tarihinde tahsisli sermaye artırımına yönelik evrakları Sermaye Piyasası Kuruluna sundu.

BİRKO SERMAYE ARTIRIMI İÇİN SPK'YA BAŞVURDU

Birko'nun sermaye artırımı sürecine ilişkin açıklamaya göre, şirketin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi amacıyla gerekli SPK ve Ticaret Bakanlığı izinleri alındı.

5 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında da pay sahipleri sermaye artırımına onay verdi.

Genel kurul onayının ardından tahsisli sermaye artırımı için hazırlanan evraklar, 4 Kasım 2026 itibarıyla SPK'ya sunuldu.

BİRKO'NUN MEVCUT SERMAYESİ 140 MİLYON TL

Şirketin daha önce açıkladığı sermaye artırımı planı kapsamında mevcut 140 milyon TL'lik sermayenin 330 milyon TL'ye çıkarılması amacıyla esas sözleşme değişikliği kararlaştırılmıştı.

KAP bildiriminde ise tahsisli sermaye artırımına ilişkin planlanan toplam satış hasılatı 190 milyon TL olarak yer aldı.

Artırılacak nominal sermaye tutarının, Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacağı belirtildi.

TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Birko'nun sermaye artırımı, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması yoluyla tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirilecek şekilde planlandı.

Şirketin genel kurul gündeminde, artırılacak sermayeyi temsil eden payların Okalin Yatırım Holding A.Ş.'ye tahsis edilmesi yer aldı.

Sermaye artırımı sürecinin tamamlanması için ilgili düzenleyici işlemlerin sonuçlandırılması gerekiyor.

SPK'ya sunulan başvuru evrakları, sermaye artırımının nihai olarak onaylandığı veya yeni payların ihraç edildiği anlamına gelmiyor.