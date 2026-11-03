Borsa İstanbul'da işlem gören Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (MSGYO), 2026 yılı dokuz aylık finansal sonuçlarına ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan haberların ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Şirket, vergi öncesi kârının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 26 artarak 83,2 milyon TL'ye ulaştığını, finansal tablolarda görülen net dönem zararının ise ertelenmiş vergi muhasebesinden kaynaklandığını bildirdi.

Şirketin KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Şirketimizin 2026 yılı dokuz aylık finansal sonuçlarına ilişkin bazı yanıltıcı haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

26.10.2026 tarihinde KAP'ta açıklanan, enflasyon düzeltmesi uygulanmış finansal tablolarımızda, sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârı, önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %26 artarak 83.183.631,00 TL'ye ulaşmıştır.

İlgili finansal raporun 20. dipnotunda belirtildiği üzere, "Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TFRS'lere göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri muhasebeleştirmektedir." Gelecekte oluşabilecek vergi yükünün bugünden "ertelenmiş vergi gideri" olarak finansal tablolara kaydedilmesi, vergi öncesi kâra rağmen net dönem zararı görüntüsü yaratmaktadır.

Ayrıca, şirketimiz dağıtılabilir kârının en az %50'sini düzenli olarak ortaklarına dağıtmakta ve kâr dağıtım şartına bağlı olarak ilgili taşınmaz kazançlarına %10 oranında yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulanmaktadır. Ancak ilgili muhasebe standartları uyarınca gelecekteki kâr dağıtımı peşinen varsayılamadığından, ertelenmiş vergi hesabında kâr dağıtılmadığında geçerli olan %30 oranı kullanılmaktadır. Bu muhasebe kaydı, fiilen %30 vergi ödendiği anlamına gelmemekte ve ilgili dönemde nakit çıkışı doğurmamaktadır.

Diğer taraftan, 27.10.2026 tarihinde KAP'ta paylaşılan, Vergi Usul Kanunu esasları kapsamında hazırlanan gelir tablosunda da aynı dönem için 83.587.933,60 TL net dönem kârı elde edildiği görülmektedir.

Bu çerçevede, şirketimizin operasyonel kârlılığında herhangi olumsuz bir gelişme bulunmamaktadır.

Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.