Borsa İstanbul'da işlem gören Karsan Otomotiv (KARSN), İtalya'daki iki ayrı elektrikli toplu taşıma aracı ihalesine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Şirket, 70 adet elektrikli troleybüsü kapsayan ihalenin sözleşmesinin imzalandığını duyururken 110 adet elektrikli otobüse yönelik ikinci ihalenin de İtalya'daki iş ortağı lehine sonuçlandığını bildirdi. Toplam 180 aracı kapsayan iki süreçte 69 araç kesin, 111 araç ise opsiyonel olarak yer alıyor.

KARSAN'DAN 70 ELEKTRİKLİ TROLEYBÜS İÇİN SÖZLEŞME

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN), 3 Kasım 2026 tarihinde KAP'a yaptığı açıklamada, İtalya'daki iş ortağı KMOBILITY S.p.A. aracılığıyla katılım sağlanan TPER S.p.A. ihalesine ilişkin bilgi verdi.

Şirketin araçlarının teklif edildiği ihale, 70 adet 18 metre uzunluğundaki elektrikli troleybüsün tedarikini ve tam kapsamlı bakım hizmetlerini içeriyor.

İhale kapsamında 35 araç kesin, 35 araç ise opsiyonel olarak belirlendi.

10 Ağustos 2026 tarihinde sonuçlanan ihaleye ilişkin sözleşmenin 30 Ekim 2026'da imzalandığı açıklandı.

İTALYA'DA 110 ELEKTRİKLİ OTOBÜSLÜK İKİNCİ İHALE SONUÇLANDI

Karsan'ın ikinci KAP açıklaması ise İtalya'nın Milano kentindeki toplu taşıma işletmesi Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. (ATM) tarafından gerçekleştirilen ihaleye ilişkin oldu.

İtalya'daki iş ortağı KMOBILITY S.p.A.'nın Karsan araçlarını teklif ederek katıldığı ihale, 110 adet 12 metre uzunluğunda bataryalı elektrikli otobüsün tedarikini ve tam kapsamlı bakım hizmetlerini kapsıyor.

İhale kapsamında 34 araç kesin, 76 araç ise opsiyonel olarak yer alıyor.

ATM tarafından KMOBILITY'ye yapılan resmi bildirimde, 26 Ekim 2026 tarihli kararla ihalenin KMOBILITY lehine kesin olarak sonuçlandırıldığı belirtildi.

İKİNCİ SÖZLEŞME İÇİN 30 GÜNLÜK BEKLEME SÜRESİ

Karsan'ın açıklamasına göre Milano'daki ihalede henüz sözleşme imzalanmadı.

İtalya'daki ihale mevzuatı gereğince sözleşmenin imzalanmasından önce 30 günlük yasal bekleme süresi bulunuyor.

Bu dönemde ihaleye katılan diğer şirketler, ilgili mevzuat kapsamında itiraz ve yargı yollarına başvurabilecek.

İmzalanması öngörülen sözleşme, dört yıllık bir çerçeve anlaşma niteliği taşıyor. Anlaşma, ATM'nin bu süre içinde verebileceği siparişlerin kapsamını ve şartlarını belirleyecek.

Karsan, sözleşmenin imzalanması veya şirket açısından kesinleşmiş sipariş oluşması halinde yeni açıklama yapılacağını bildirdi.

KARSAN'IN İTALYA'DAKİ İKİ İHALESİNDE SON DURUM

TPER ihalesi

Araç türü: 18 metre elektrikli troleybüs

Toplam araç: 70 adet

Kesin: 35 adet

Opsiyonel: 35 adet

Sözleşme tarihi: 30 Ekim 2026

Durum: Sözleşme imzalandı

ATM ihalesi

Araç türü: 12 metre bataryalı elektrikli otobüs

Toplam araç: 110 adet

Kesin: 34 adet

Opsiyonel: 76 adet

İhale karar tarihi: 26 Ekim 2026

Sözleşme süresi: 4 yıl

Durum: İhale iş ortağı lehine sonuçlandı, sözleşme bekleniyor

İki ihale toplamda 180 araçlık potansiyel tedarik hacmini kapsıyor. Bununla birlikte Milano'daki çerçeve anlaşmanın sonuçlandırılması, Karsan açısından 110 araçlık kesin sipariş oluştuğu anlamına gelmiyor.

Şirketin açıklamalarında ihalelerin parasal büyüklüğüne ilişkin tutar paylaşılmadı.

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