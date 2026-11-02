Şirket tarafından 2 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimde, hisse değerinin desteklenmesi ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlanması amacıyla yürütülen geri alım sürecine ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

YAKLAŞIK 8 MİLYON LİRALIK ALIM YAPILDI

KAP duyurusunda yer alan verilere göre 2 Kasım 2026 tarihli seansta gerçekleştirilen işlemlerin detayları şöyle şekillendi:

• İşlem Fiyat Aralığı: 39,60 TL – 40,78 TL

• Geri Alınan Pay Adedi: 200.000 lot

• Toplam İşlem Tutarı: 7.999.130,92 TL

• İşlemin Sermayeye Oranı: Yaklaşık %0,04938

GERİ ALINAN TOPLAM PAYLARIN SERMAYEYE ORANI ARTTI

Gerçekleştirilen 200 bin lotluk son alımla birlikte, Beta Enerji'nin geri alım programı çerçevesinde bünyesinde tuttuğu toplam BETAE paylarının şirket sermayesine oranı yaklaşık %0,11012 seviyesine ulaştı.

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