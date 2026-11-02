2 Kasım 2026 tarihinde şirket için kapsamlı bir değerlendirme raporu yayımlayan Kuveyt Türk Yatırım, ASELS için 12 aylık hedef fiyatını 534,50 TL’den 540,00 TL’ye revize etti ve "AL" tavsiyesini sürdürdü.

Son kapanış fiyatı olan 341,25 TL dikkate alındığında, belirlenen yeni hedef hisse için %58,24 oranında getiri potansiyeline işaret ediyor.

NET KÂRDA BEKLENTİLERİ AŞAN GÜÇLÜ PERFORMANS

ASELSAN, 3Ç26 döneminde 11.227 milyon TL net kâr açıklayarak yıllık bazda yüzde 82'lik güçlü bir kâr artışı kaydetti.

Açıklanan kâr rakamı, Kuveyt Türk Yatırım'ın 8.283 milyon TL seviyesindeki kurum beklentisini yüzde 35,5; 8.964 milyon TL olan piyasa medyan beklentisini ise yüzde 25,2 oranında aştı.

Kârlılıktaki bu sıçramada operasyonel marjlardaki genişlemenin yanı sıra vergi kalemleri etkili oldu:

• Ertelenmiş Vergi Desteği: Geçen yılın aynı çeyreğinde 677 milyon TL, 2Ç26'da ise 1,9 milyar TL vergi gideri yazan şirket, Ar-Ge indirimleri ve yatırım teşviklerinin katkısıyla bu çeyrekte 855 milyon TL net vergi geliri (958 milyon TL ertelenmiş vergi geliri) kaydetti.

• Finansman Gideri Baskısı: Çeyreklik bazda kaydedilen 4,2 milyar TL'lik net finansman gideri ve 1,2 milyar TL'lik parasal pozisyon kaybı kârı sınırlandıran unsurlar arasında yer aldı.

HASILATTA REEL YÜZDE 35 BÜYÜME

Şirketin 3Ç26 hasılatı yıllık bazda reel yüzde 35 büyüyerek 58.063 milyon TL seviyesine ulaştı. Satış gelirleri, 55.166 milyon TL'lik piyasa konsensüsünün yüzde 5,3 üzerinde gerçekleşti.

2024 yılında devreye alınan aselsanX Programı çerçevesinde yürütülen operasyonel verimlilik ve kapasite artırımı hamleleri ciro büyümesini hızlandırdı.

Dönem boyunca özellikle hava savunma, radar sistemleri, elektronik harp, güdümlü mühimmat, elektro-optik, haberleşme ve sualtı teknolojilerindeki teslimatlar gelir artışının ana taşıyıcısı oldu. Böylece 2026'nın ilk dokuz ayındaki toplam satış geliri yüzde 28 artışla 151,5 milyar TL'ye dayandı.

BAKİYE SİPARİŞLERDE 30,7 MİLYAR DOLAR İLE TARİHİ ZİRVE

Kuveyt Türk Yatırım raporunda, şirketin önümüzdeki yıllara dönük gelir görünürlüğünü garanti altına alan sipariş portföyündeki tarihi rekor vurgulandı:

• Bakiye Siparişler: 3Ç26 itibarıyla bir önceki çeyreğe göre 7,5 milyar dolar sıçrayarak 30,7 milyar dolara ulaştı ve tüm zamanların zirvesini yeniledi.

• Yeni İmzalanan Sözleşmeler: Yalnızca üçüncü çeyrekte yaklaşık 9,1 milyar dolarlık yeni sözleşme imzalanırken, ilk 9 aylık yeni sözleşme büyüklüğü yıllık %14 artışla 14 milyar dolara ulaştı.

• İhracat ve Book-to-Bill Oranı: Yeni ihracat sözleşmeleri yıllık %34 artışla 1,9 milyar dolara tırmandı. Alınan yeni işlerin teslim edilen satışlara oranı (book-to-bill) geçen yılki 2,5x seviyesinden 4,4x seviyesine çıktı.

FAVÖK MARJI YÜZDE 27,6’YA YÜKSELDİ

Operasyonel kârlılık cephesinde brüt kâr marjı 170 baz puanlık artışla yüzde 30,7'ye tırmanırken, FAVÖK tarafında beklentilerin belirgin şekilde üzerine çıkıldı:

• FAVÖK Gerçekleşmesi: 3Ç26'da yıllık yüzde 51 artışla 16.028 milyon TL FAVÖK elde edildi (piyasa beklentisi: 14.372 milyon TL).

• Marj Gelişimi: FAVÖK marjı 290 baz puan iyileşerek yüzde 27,6 oldu. İlk 9 aylık dönemde toplam FAVÖK yıllık %38 artışla 40,6 milyar TL'ye, 9 aylık FAVÖK marjı ise %26,8'e ulaştı.

• Kişi Başı Üretkenlik: Büyüyen üretim ölçeğine karşın dolar bazında kişi başı hasılatın yüzde 4 artması operasyonel verimliliğin korunduğunu gösterdi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.