Şirket hem çeyreklik bazda piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde net kâr elde etti hem de 9 aylık kârını geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla katladı.

Enerjisa Enerji, 1 Ocak – 30 Eylül 2026 dönemini kapsayan yılın ilk 9 ayında toplam 6 milyar 681 milyon 363 bin TL konsolide net kâr açıkladı.

Şirket, 2025 yılının aynı 9 aylık döneminde 577 milyon 610 bin TL kâr açıklamıştı. Böylece Enerjisa, yıllık bazda kârlılığını belirgin bir ivmeyle yukarı taşımış oldu.

ÇEYREKLİK NET KÂR KONSENSÜSÜN ÇOK ÜZERİNDE

Yalnızca 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 3 milyar 782 milyon 710 bin TL net kâr açıklayan Enerjisa, piyasa tahminlerini geride bıraktı:

• Piyasa Konsensüsü: Matriks Haber tarafından 6 aracı kurumun katılımıyla düzenlenen bilanço anketinde çeyreklik ortalama net kâr beklentisi 2 milyar 615 milyon 800 bin TL, medyan beklenti ise 2 milyar 324 milyon TL seviyesindeydi.

• Gerçekleşme: Açıklanan 3,78 milyar TL’lik çeyreklik kâr, ortalama piyasa beklentisinin yaklaşık %44 üzerinde gerçekleşti.

OPERASYONEL GÖSTERGELER VE ÖZKAYNAK GELİŞİMİ

Finansal tablolarda öne çıkan diğer temel operasyonel veriler şu şekilde şekillendi:

• Hasılat: Şirketin toplam hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 azalış gösterdi.

• Esas Faaliyet Kârı: Gelirlerdeki sınırlı geri çekilmeye karşın, operasyonel verimliliğin desteğiyle esas faaliyet kârı yıllık bazda %11 artış kaydetti.

• Özkaynaklar: Şirketin toplam özkaynak büyüklüğü bir önceki çeyreğe göre %4 büyüme sergiledi.

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