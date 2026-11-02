Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan özel durum açıklamasında, Sarvan’ın şahsi mal varlığı üzerine konulan tüm tedbirlerin kaldırıldığı duyuruldu.

2 Kasım 2026 tarihli bildirimde, şirketin daha önce 28 Eylül 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaştığı "Basında Yer Alan Haberler Hakkında Açıklama" başlıklı duyuruya atıfta bulunuldu.

SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ TÜM TEDBİRLER KALDIRILDI

CW Enerji tarafından yayımlanan güncelleme açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

• Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve pay sahibi Tarzan Tarık Sarvan’dan alınan güncel bilgilendirme doğrultusunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Sarvan'ın şahsi mal varlığı üzerine uygulanan tüm tedbir kararlarının kaldırıldığı bildirildi.

• 28 Eylül 2026 tarihli ilk açıklamada yatırımcıların bilgisine sunulan sürecin ardından gelen bu kararla birlikte, yürütülen soruşturmaya ilişkin mal varlığı kısıtlamaları resmen son bulmuş oldu.

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