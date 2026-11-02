Türk Eximbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik'in görevinden ayrıldığını duyurdu.

Bankanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Sayın Osman Çelik, Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden ayrılmıştır"

Açıklamada ayrılık kararının gerekçesine ve yerine yapılacak atamaya ilişkin bilgi paylaşılmadı.

HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCILIĞI İÇİN EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERMİŞTİ

Osman Çelik, 19 Ekim 2026 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e emeklilik dilekçesini sunmuştu. Çelik'in yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı 2026/347 sayılı kararla, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atanmıştı.

Çelik, 21 Haziran 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atanmış, aynı yılın temmuz ayında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenmişti.

Türk Eximbank'taki son ayrılık açıklamasıyla birlikte Çelik'in bankanın yönetimindeki görevi de sona erdi.

DAMADI TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı da tutuklanmıştı.

Özata Denizcilik'te yönetim kurulu üyeliği yapan Balcı, soruşturmanın dördüncü dalgasında adliyeye sevk edilen 13 şüpheli arasında yer almıştı. 1 Ekim'de hakimlik tarafından Balcı ile birlikte Ali Çil, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe'nin tutuklanmasına karar verilmiş, diğer 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere sermaye piyasası işlemleri ve suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin suçlamalar yöneltilirken, Balcı daha önce yaptığı açıklamada borsada herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini ve Özata Denizcilik'teki görevinin icrai yetki içermediğini savunmuştu.

OSMAN ÇELİK KİMDİR?

1964 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde doğan Osman Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu.

Bankacılık kariyerinde Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlüğü ve Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

2016 yılında Hazine Müsteşarı olarak atanan Çelik, çeşitli uluslararası finans kuruluşlarında Türkiye'yi temsil etti.

2017-2021 yılları arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Çelik, 2023 yılında aynı göreve yeniden getirilmişti.