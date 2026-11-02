Borsa İstanbul'da işlem gören BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) hisselerinde önemli bir pay alımı gerçekleşti. Mustafa Latif Topbaş, şirket hisselerinde yaklaşık 44,5 milyon TL tutarında alım yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen işlemle birlikte Topbaş'ın BİM sermayesindeki payı yüzde 0,3057'ye yükseldi.

MUSTAFA LATİF TOPBAŞ'TAN 125 BİN LOT BİM HİSSESİ ALIMI

Mustafa Latif Topbaş tarafından 2 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) paylarında gerçekleştirilen alış işlemine ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

Açıklamaya göre Topbaş, 30 Ekim 2026 tarihinde 355,72 TL ortalama fiyatla 125.000 adet BIMAS hissesi satın aldı.

İşlemin ortalama fiyat üzerinden hesaplanan toplam büyüklüğü yaklaşık 44 milyon 465 bin TL oldu.

BİM'DEKİ ORTAKLIK PAYI YÜZDE 0,3057'YE YÜKSELDİ

Gerçekleştirilen alım işleminin ardından Mustafa Latif Topbaş'ın BİM Birleşik Mağazalar sermayesindeki pay ve oy hakkı oranı 30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla yüzde 0,3057 seviyesine ulaştı.

Topbaş'ın şirketteki pay oranı, önceki bildirime göre yüzde 0,2953 seviyesinde bulunuyordu.

Böylece son alımla birlikte ortaklık oranında yaklaşık 0,0104 puanlık artış gerçekleşti.

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