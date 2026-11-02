Türkiye'de imalat sanayisinin performansını gösteren Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekim ayında 47,9'dan 47,3'e gerileyerek son dört ayın en düşük seviyesine indi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan verilere göre imalat sektöründeki daralma eğilimi üst üste 31'inci aya ulaştı. Yeni siparişlerdeki düşüş hızlanırken, incelenen 10 sektörün yalnızca birinde üretim artışı kaydedildi. Yüksek maliyetler, zayıf talep ve tedarik zincirindeki aksamalar sanayi üzerindeki baskıyı artırdı.

TÜRKİYE İMALAT PMI 47,3'E GERİLEDİ

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) Ekim 2026 sonuçlarını açıkladı.

Eylül ayında 47,9 seviyesinde bulunan manşet PMI, ekimde 47,3'e gerileyerek haziran ayından bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti.

Böylece imalat sanayisindeki faaliyet koşullarının zayıflama eğilimi 31'inci aya taşındı.

PMI verilerinde 50 puanın üzerindeki değerler bir önceki aya göre iyileşmeye, 50 puanın altındaki değerler ise faaliyet koşullarında bozulmaya işaret ediyor.

Endeksin ekim ayında 50 eşik değerinin altında kalması, sanayideki daralma eğiliminin devam ettiğini gösterdi.

SANAYİDE YENİ SİPARİŞLER VE ÜRETİM GERİLEDİ

Ekim ayında imalat sanayisindeki zorlu faaliyet koşulları, şirketlerin yeni siparişlerini olumsuz etkilemeye devam etti.

Yeni siparişlerde Temmuz 2023'te başlayan düşüş eğilimi sürerken, gerilemenin hızı son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yurt dışından alınan yeni siparişlerde de zayıflama devam etti.

Talepteki gerileme nedeniyle imalatçıların üretimlerini daha yüksek oranda azalttığı görüldü. Şirketler, yeni siparişlerdeki yavaşlama karşısında stoklarını düşük seviyelerde tutmayı tercih etti.

İMALAT SANAYİSİNDE İSTİHDAM KAYBI DEVAM ETTİ

Sanayide üretim ve yeni siparişlerdeki düşüş, istihdam üzerinde de etkisini gösterdi.

Azalan iş yükü ve çalışanların işten ayrılmaları nedeniyle imalat sektöründe istihdam gerilemeye devam etti.

Bununla birlikte çalışan sayısındaki düşüş haziran ayından bu yana en düşük hızda gerçekleşti.

İstihdam kaybının önceki aylara göre daha sınırlı kalması, üretimdeki daralma hızının önümüzdeki dönemde yavaşlayabileceğine yönelik olumlu bir işaret olarak değerlendirildi.

PETROL VE DÖVİZ KURU MALİYETLERİ ARTIRDI

Ekim ayında imalatçıların karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri de yüksek maliyetler oldu.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, ham madde maliyetleri ve döviz kurundaki hareketlilik, sanayide girdi fiyatlarının artmasına neden oldu.

Girdi maliyetlerindeki enflasyon eylül ayına göre yavaşlasa da yılın ortalamasının üzerinde kalmayı sürdürdü.

Üretim maliyetlerindeki artış, nihai ürünlerin satış fiyatlarına da yansıdı.

Öte yandan deniz taşımacılığındaki aksamalar ve malzeme yetersizlikleri, tedarikçilerin teslimat sürelerinin uzamasına yol açtı.

10 SEKTÖRÜN YALNIZCA BİRİNDE ÜRETİM ARTTI

İSO Türkiye Sektörel PMI ekim ayı raporu, imalat sanayisinin alt sektörlerinde de zayıf görünümün sürdüğünü ortaya koydu.

Araştırma kapsamında takip edilen 10 sektörün yalnızca birinde üretim artışı gerçekleşti.

Giyim ve deri ürünleri sektörü, ekim ayında üretimini artıran tek sektör oldu. Sektördeki üretim artışı son üç ayda ilk kez kaydedildi.

Eylül ayında büyüme gösteren gıda sektöründe ise üretim yeniden daralmaya başladı.

Üretimde en sert düşüş metalik olmayan mineral ürünler sektöründe gerçekleşti.

YENİ SİPARİŞLERDE YALNIZCA 2 SEKTÖR BÜYÜDÜ

Sektörel rapora göre ekim ayında yeni siparişlerini artırabilen sektör sayısı ikiyle sınırlı kaldı.

Gıda ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörleri, yeni siparişlerde artış kaydeden alanlar oldu.

Bu iki sektörde yeni ihracat siparişleri de yükseldi.

Buna karşılık metalik olmayan mineral ürünler sektöründe yeni siparişlerde en sert düşüş görüldü. Kara ve deniz taşıtları sektöründe de belirgin gerileme yaşandı.

İstihdam artışı ise giyim ve deri ürünleri ile gıda ürünleri sektörleriyle sınırlı kaldı.

SANAYİDE FİYAT BASKISI SÜRÜYOR

Ekim ayında incelenen 10 sektörün büyük bölümünde girdi maliyetleri yükselmeye devam etti.

En güçlü girdi fiyatı artışları gıda ürünleri ile kimyasal, plastik ve kauçuk ürünler sektörlerinde gerçekleşti.

En sınırlı maliyet artışı ise ağaç ve kâğıt ürünlerinde kaydedildi.

Nihai ürün fiyatlarındaki en sert yükseliş elektrikli ve elektronik ürünler sektöründe görüldü. Söz konusu sektörde satış fiyatları Şubat 2024'ten bu yana en yüksek hızda arttı.

UZMANLARDAN TÜRKİYE İMALAT SANAYİSİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, ekim ayı sonuçlarının imalatçıların yılın son çeyreğine de zorlu ekonomik koşullar altında başladığını gösterdiğini belirtti.

Harker, zayıf talebin üretimi sınırlandırdığını, maliyet artışları ve tedarik süreçlerindeki aksamaların devam ettiğini ifade etti.

İstihdamdaki daralmanın görece hafif kalmasını ise önümüzdeki aylarda üretimdeki düşüşün yavaşlayabileceğine ilişkin olumlu bir sinyal olarak değerlendirdi.

İMALAT PMI VERİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

İmalat PMI, sanayi sektörünün üretim, yeni siparişler, istihdam, stoklar ve tedarik koşullarına ilişkin öncü göstergeler arasında bulunuyor.

Ekim ayında PMI'ın 47,3'e gerilemesi, sanayi faaliyetlerindeki zayıflığın yılın son çeyreğinin başında da sürdüğünü gösteriyor.

Özellikle yeni siparişlerdeki gerileme ve yüksek maliyet baskısı, önümüzdeki aylarda üretim ve şirketlerin kârlılık görünümü açısından önem taşıyor.

Bununla birlikte PMI, doğrudan sanayi üretim miktarını veya ekonomik büyüme oranını ölçmüyor. Verinin ortaya koyduğu görünüm, imalat sektöründeki faaliyet koşullarının bir önceki aya göre zayıflamaya devam ettiği yönünde.