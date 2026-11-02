Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl ekim ayı 12 aylık yurt içi üretici fiyat endeksi (yi-üfe) ortalamasına göre hesaplanan yeniden değerleme oranı (YDO), TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileriyle netleşecek.

Ekim ayı Yİ-ÜFE aylık değişiminin yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, 2027 yılı YDO’sunun yüzde 27,89 olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı’nın vergi ve harçlarda yetkisini kullanmaması durumunda (cezalarda indirim yetkisi bulunmuyor), yeni yılda birçok kalemde yaklaşık yüzde 28 oranında zam yürürlüğe girecek.

TRAFİK KURALLARINI İHLAL EDENLERİ AĞIR YAPTIRIMLAR BEKLİYOR

Trafik güvenliğini sağlamaya yönelik caydırıcı düzenlemeler kapsamında, yeni yılda trafik cezalarında sert artışlar yaşanacak:

Saldırı/Kavga Amaçlı Araçtan İnme: 180 bin TL’den 230 bin 202 TL’ye,

Ehliyetsiz (İptal Edilmişken) Araç Kullanma: 200 bin TL’den 255 bin 780 TL’ye,

Makas Atma: 90 bin TL’den 115 bin TL’ye,

Düğün/Konvoy ile Trafiği Engelleme: 180 bin TL’den 230 bin 202 TL’ye,

Alkollü Araç Kullanma (İlk İhlal): 25 bin TL’den 31 bin 973 TL’ye,

Kırmızı Işık İhlali ve Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanımı: 5 bin TL’den 6 bin 395 TL’ye çıkacak.

IMEI KAYIT HARCI 70 BİN LİRA SINIRINDA

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen akıllı telefonların kayıt (IMEI) ücreti de YDO artışından payını alacak.

Mevcut tarifede 54 bin 258 TL olan IMEI kayıt ücretinin 69 bin 391 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Yeni aboneliklerde alınan hat tesis ücreti ise 700 TL’den 895 TL’ye ulaşacak.

PASAPORT, EHLİYET VE YURT DIŞI ÇIKIŞ HARÇLARI

Seyahat ve kimlik belgelerinde beklenen yeni harç tutarları şu şekilde:

10 Yıllık Pasaport: 13 bin 410 TL’den 17 bin 150 TL’ye,

3 Yıllık Pasaport: 12 bin 170 TL,

2 Yıllık Pasaport: 8 bin 566 TL,

1 Yıllık Pasaport: 5 bin 247 TL,

6 Aylık Pasaport: 3 bin 589 TL,

Yurt Dışı Çıkış Harcı: 1.250 TL’den 1.599 TL’ye,

B Sınıfı Ehliyet Harcı: 8 bin 638 TL’ye,

A Sınıfı Ehliyet Harcı: 2 bin 863 TL’ye yükselecek.

ARAÇ VE KONUT VERGİLERİNDE YENİ EŞİKLER

Yeni yılda en çok tercih edilen 1300-1600 cm³ motor hacmine sahip sıfır kilometre otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 12 bin 28 TL’den 15 bin 383 TL’ye ulaşacak.

Değerli Konut Vergisi kapsamına giren mülklerin asgari değer eşiği ise 17 milyon 711 bin TL’den 22 milyon 650 bin TL’ye taşınacak.

CUMHURBAŞKANI YETKİSİ NEYİ KAPSIYOR?

Vergi Usul Kanunu çerçevesinde Cumhurbaşkanı’nın vergi ve harçlarda belirlenen YDO oranını yüzde 50 oranında artırma veya azaltma; MTV’de ise yüzde 80’e kadar indirme yetkisi bulunuyor.

Ancak mevzuat gereği adli ve idari para cezalarında herhangi bir indirim yetkisi uygulanamıyor; cezalar kesinleşen YDO oranında doğrudan artırılıyor.

Kesinleşen oranlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğiyle Kasım ayı içerisinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Kaynak: Ekonomim