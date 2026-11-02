Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalajlarının değiştirilerek yeniden piyasaya sürüldüğü iddiasıyla İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 24 şüphelinin tespit edildiğini, 22 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma kapsamında şüpheli kişi ve şirketlerin yaklaşık 650 milyon TL'lik işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları ve banka hesaplarına el konuldu.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ KANSER İLAÇLARI YENİDEN SATIŞA SUNULDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürüldüğü iddiaları üzerine harekete geçildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre, söz konusu ilaçların Türkiye'de ve yurt dışında yeniden satışa sunulmasına yönelik faaliyetler incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik takip ve araştırmalar sonucunda 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yeri tespit edildi.

11 İLDE OPERASYON: 22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde, 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin bağlantıları ve ilaçların satış süreçlerine ilişkin incelemeler sürüyor.

650 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin de önemli bilgiler paylaşıldı.

Bakan Gürlek, yapılan incelemelerde şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon TL olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Söz konusu para hareketlerinin, beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuzluk gösterdiği ifade edildi.

Elde edilen bulgular kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile banka hesaplarına el konuldu.

Açıklanan 650 milyon TL'lik tutarın tespit edilen toplam işlem hacmini ifade ettiği, tamamının suç geliri olarak kesinleşmediği belirtilmelidir.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kanser hastalarının tedavi güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlere karşı mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti.

Gürlek, soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederek, insan sağlığını tehlikeye atan suç yapılanmalarına karşı kararlılıkla mücadele edileceğini vurguladı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ilişkin adli işlemler devam ediyor.