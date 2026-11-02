Yaklaşık 18 milyon emekliyi ilgilendiren yeni maaş ve sosyal destek seçenekleri gündeme geldi. Ocak 2027'de yapılacak emekli maaşı artışına refah payı veya seyyanen zam eklenmesi değerlendirilirken, dar gelirli emeklilere kira, yakıt ve ulaşım giderleri için nakit ödeme yapılması üzerinde duruluyor. Yeni modelde özellikle 65 yaş üstü, çalışmayan ve en düşük emekli aylığını alan vatandaşlara öncelik verilmesi planlanıyor. Peki, emeklilere nakit destek ne zaman verilecek, kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...

EMEKLİLERE KİRA, YAKIT VE ULAŞIM İÇİN NAKİT DESTEK FORMÜLÜ

Emeklilerin artan yaşam maliyetlerine karşı desteklenmesi amacıyla yeni bir model üzerinde çalışıldığı bildirildi.

Ekonomim'in haberine göre, yaklaşık 18 milyon emekliyi kapsayan etki analizleri doğrultusunda iki aşamalı bir destek formülü değerlendiriliyor.

İlk aşamada emeklilerin ocak ayında alacağı enflasyon kaynaklı maaş artışına refah payı veya seyyanen zam eklenmesi, ikinci aşamada ise düşük gelirli emeklilere ihtiyaçlarına göre nakit destek sağlanması öngörülüyor.

Bu kapsamda kira, yakıt ve ulaşım giderlerinin karşılanmasına yardımcı olacak ek ödemeler üzerinde duruluyor.

NAKİT DESTEKTEN HANGİ EMEKLİLER YARARLANABİLECEK?

Üzerinde çalışıldığı belirtilen modelde bütün emeklilere aynı tutarda yardım yapılması yerine gelir ve ihtiyaç durumuna göre farklı ödemeler gerçekleştirilmesi değerlendiriliyor.

Desteklerin belirlenmesinde şu kriterlerin dikkate alınması bekleniyor:

65 yaşın üzerinde olmak

Çalışmıyor olmak

En düşük emekli aylığını almak

Hane gelirinin düşük olması

Kira ve ulaşım gibi zorunlu giderlerin düzeyi

Yaşanılan bölgenin ekonomik koşulları

Özellikle en düşük emekli aylığını alan ve başka gelir kaynağı bulunmayan vatandaşlara daha yüksek destek sağlanması seçenekler arasında yer alıyor.

Ancak söz konusu kriterler henüz kesinleşmiş başvuru şartları niteliği taşımıyor.

OCAK 2027 EMEKLİ ZAMMINDA İKİ FORMÜL MASADA

Emekli maaşlarına ocak ayında yapılacak artış için refah payı ve seyyanen zam seçenekleri değerlendiriliyor.

Birinci formül: Refah payı

Enflasyon farkına ilave olarak emeklilere refah payı verilmesi üzerinde duruluyor.

Bu modelde prim gün sayısı, çalışma süresi ve mevcut emekli aylığı dikkate alınarak farklı oranlarda artış yapılması değerlendiriliyor.

Düşük maaş alan emeklilere daha yüksek oranda refah payı verilmesi ve ihtiyaç sahibi olanlara ayrıca nakit destek sağlanması seçenekler arasında bulunuyor.

İkinci formül: Seyyanen zam

Diğer seçenekte ise emekli aylıklarına belirli bir tutarda eşit artış yapılması öngörülüyor.

Ancak seyyanen zammın bütçe üzerinde oluşturacağı yüksek maliyet nedeniyle bu seçeneğin uygulanabilirliği değerlendiriliyor.

Özellikle yüksek tutarlı seyyanen artışların bütçeye getireceği yük, karar sürecinde önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

5 MİLYON EMEKLİ İÇİN EK ÖDEME SEÇENEĞİ

Çalışmalara ilişkin aktarılan verilere göre Türkiye'de yaklaşık 18 milyon emekli bulunuyor.

65 yaş üzerindeki emekli sayısının 8 milyon civarında olduğu tahmin edilirken, en düşük emekli aylığını alanların sayısı 5 milyon 17 bin olarak ifade ediliyor.

Yeni destek modelinde emeklilerin çalışıp çalışmadığı, mevcut gelirleri ve yaşadıkları bölgedeki ihtiyaçlar ayrı ayrı değerlendirilecek.

Düşük gelirli gruplara yönelik tamamlayıcı ödemelerin, genel maaş artışından bağımsız olarak ayrıca belirlenmesi üzerinde duruluyor.

EMEKLİLERE NAKİT DESTEK NE ZAMAN VERİLECEK?

Emeklilere yönelik kira, yakıt ve ulaşım desteğinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.

Ocak 2027 maaş artışları için refah payı ve seyyanen zam seçenekleri gündemde olsa da ek nakit ödemelerin tutarı, başvuru koşulları ve ödeme takvimi kesinleşmiş değil.

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin (GETAD) yalnızca emeklilere yönelik uygulanması yerine, emekliler için ayrı bir ek ödeme modeli oluşturulması değerlendiriliyor.

Yeni desteklerin kapsamı ve uygulanma şekli, ilgili kurumların çalışmaları ve yapılacak resmî açıklamaların ardından netlik kazanacak.