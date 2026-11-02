Yatırım fonlarında 2026 yılının ilk 10 aylık performansı belli oldu. Yüzde 0 stopaj avantajıyla öne çıkan hisse senedi yoğun arbitraj fonlarında yılbaşından bu yana getiri yüzde 46,72'ye kadar yükseldi. Statech Portföy'ün LPH kodlu fonu listenin ilk sırasında yer alırken, İstanbul Portföy ve Nurol Portföy fonları da dikkat çekti. Ancak fonların düşük risk puanları, her gün pozitif getiri sağladıkları anlamına gelmiyor. İşte 30 Ekim 2026 itibarıyla en yüksek getirili 5 arbitraj fonunun performansı ve risk göstergeleri...

YÜZDE 0 STOPAJLI ARBİTRAJ FONLARINDA EN YÜKSEK GETİRİ YÜZDE 46,72 OLDU

Yatırım fonlarının performansını izleyen Fonturkey tarafından, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) verileri esas alınarak hazırlanan çalışmada, yılbaşından bu yana getirisiyle öne çıkan 5 arbitraj fonu karşılaştırıldı.

Listenin ilk sırasında Statech Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fonu (LPH) yer aldı. Fonun yılbaşından bu yana getirisi yüzde 46,72 olarak kaydedildi.

İkinci sırada yüzde 39,43 getiriyle İstanbul Portföy'ün IRB kodlu fonu, üçüncü sırada ise yüzde 36,86 getiriyle Nurol Portföy'ün NSH kodlu fonu bulundu.

Listenin tamamında yılbaşından bu yana getiriler yüzde 32'nin üzerinde gerçekleşti.

EN YÜKSEK GETİRİLİ 5 ARBİTRAJ FONU

1. Statech Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (LPH)

Yılbaşından bu yana getiri: %46,72

Son 1 aylık getiri: %2,95

Yılbaşından bu yana mevduat eşleniği: %68,22

Son 1 aylık mevduat eşleniği: %43,44

Risk derecesi: 2

Son 1 ayda negatif getirili gün: 3

Yılbaşından bu yana negatif getirili gün: 27

2. İstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (IRB)

Yılbaşından bu yana getiri: %39,43

Son 1 aylık getiri: %3,15

Yılbaşından bu yana mevduat eşleniği: %57,58

Son 1 aylık mevduat eşleniği: %46,40

Risk derecesi: 3

Son 1 ayda negatif getirili gün: 4

Yılbaşından bu yana negatif getirili gün: 28

3. Nurol Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (NSH)

Yılbaşından bu yana getiri: %36,86

Son 1 aylık getiri: %2,76

Yılbaşından bu yana mevduat eşleniği: %53,82

Son 1 aylık mevduat eşleniği: %40,71

Risk derecesi: 2

Son 1 ayda negatif getirili gün: 4

Yılbaşından bu yana negatif getirili gün: 38

4. BV Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (BHI)

Yılbaşından bu yana getiri: %35,79

Son 1 aylık getiri: %2,89

Yılbaşından bu yana mevduat eşleniği: %52,26

Son 1 aylık mevduat eşleniği: %42,61

Risk derecesi: 3

Son 1 ayda negatif getirili gün: 1

Yılbaşından bu yana negatif getirili gün: 24

5. Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (DPI)

Yılbaşından bu yana getiri: %32,12

Son 1 aylık getiri: %2,64

Yılbaşından bu yana mevduat eşleniği: %46,89

Son 1 aylık mevduat eşleniği: %39,00

Risk derecesi: 2

Son 1 ayda negatif getirili gün: 3

Yılbaşından bu yana negatif getirili gün: 30

EN AZ NEGATİF GETİRİLİ GÜN HANGİ FONDA GÖRÜLDÜ?

Yılbaşından bu yana en yüksek getiriyi LPH sağlamasına rağmen, negatif getirili gün sayısı bakımından listenin ilk sırasında BHI yer aldı.

BV Portföy'ün BHI kodlu fonu, yılbaşından 30 Ekim'e kadar 24 işlem gününde negatif getiri kaydetti. Fonun son bir aylık dönemde negatif getiriyle tamamladığı gün sayısı ise yalnızca bir oldu.

Nurol Portföy'ün NSH kodlu fonunda ise aynı dönemde 38 negatif getirili gün kaydedildi.

Bu veriler, fonların toplam getirileri ile günlük performanslarının farklılaşabildiğini gösteriyor.

ARBİTRAJ FONLARI NASIL GETİRİ SAĞLIYOR?

Arbitraj fonları, farklı piyasalarda oluşan fiyat farklılıklarından yararlanmayı hedefleyen yatırım stratejileri uyguluyor.

Bu fonlar, örneğin bir hisseyi spot piyasadan satın alırken aynı hisseye ilişkin vadeli işlem sözleşmesinde kısa pozisyon açabiliyor.

Böylece piyasanın yönünden kaynaklanan riskin bir kısmını azaltarak iki piyasa arasındaki fiyat farkından getiri elde etmeye çalışıyor.

Ancak arbitraj fonlarının tamamı aynı stratejiyi uygulamıyor. Bazı fonlarda endeks vadeli işlemleri, uzun-kısa pozisyonlar ve algoritmik işlemler de kullanılabiliyor.

Bu nedenle arbitraj fonlarının düşük risk derecesine sahip olması, para piyasası fonlarıyla aynı yapıda oldukları veya zarar ihtimali taşımadıkları anlamına gelmiyor.

YÜZDE 0 STOPAJ AVANTAJI HANGİ FONLARDA GEÇERLİ?

Hisse senedi yoğun fon statüsündeki ve ilgili vergi şartlarını sağlayan yatırım fonlarında yüzde 0 stopaj uygulaması, yatırımcının elde ettiği net getiriyi etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

Ancak 27 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle, TEFAS'ta işlem görmeyen hisse senedi yoğun serbest fonların bu tarihten itibaren edinilen katılma paylarından sağlanan kazançlarına yüzde 17,5 stopaj uygulanmaya başlandı.

TEFAS'ta işlem gören ve ilgili şartları sağlayan hisse senedi yoğun serbest fonlarda ise yüzde 0 stopaj uygulaması devam ediyor.

ARBİTRAJ FONLARINA KİMLER YATIRIM YAPABİLİR?

Arbitraj stratejisi uygulayan serbest yatırım fonları, nitelikli yatırımcı statüsüne sahip kişiler tarafından satın alınabiliyor.

SPK'nın 26 Ekim 2026 tarihli kararıyla, talebe dayalı profesyonel müşteri kabulünde aranan finansal varlık tutarı 10 milyon TL'den 50 milyon TL'ye çıkarıldı. İşlem hacmi şartı ise 5 milyon TL'den 25 milyon TL'ye yükseltildi.

Yeni düzenleme, nitelikli yatırımcı statüsünü elde etmeyi zorlaştırırken mevcut fon yatırımcılarının yeni alım yapabilme koşullarını da etkiliyor.

Buradaki 50 milyon TL tutarı, tek bir fona yatırılması gereken asgari tutarı değil, ilgili nitelikli yatırımcı statüsünün kazanılması için aranan finansal varlık koşulunu ifade ediyor.

ARBİTRAJ FONLARINDA YATIRIMCILARIN NELERE DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR?

Arbitraj fonlarında geçmiş getirilerin yanı sıra negatif getirili gün sayısı, kullanılan stratejiler, yönetim ücretleri ve fonun alım-satım koşulları da önem taşıyor.

Görselde yer alan mevduat eşleniği oranları, fon getirilerini karşılaştırmak amacıyla hesaplanan göstergelerdir. Bunlar doğrudan elde edilmiş mevduat faizleri veya garanti edilen getiriler olarak değerlendirilmemelidir.

Fonların geçmiş dönem performansları gelecek dönem getirilerini garanti etmez.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.