Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın duyurduğu takvime göre hak sahiplerine 1 milyon TL üst limitli ödemeler 30 Ekim Cuma günü itibarıyla hesaplara aktarılmaya başlanıyor.

Ödemeler, Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.

İLK SIRADA PARA PİYASASI FONLARI VAR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) koordinasyonunda yürütülen süreçte, ödeme planı belirli kriterler doğrultusunda ilerleyecek:

• Öncelik Para Piyasasında: Ara ödemelerde unvanında "para piyasası" ifadesi yer alan fonlara öncelik tanınacak.

• MKK Verileri Esas: Ödenecek miktarlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından teyit edilen net yatırım tutarları üzerinden belirlenecek.

• Kişi Başı Tavan 1 Milyon TL: Belirlenen 1 milyon TL'lik sınır bir tavanı temsil ederken, her yatırımcıya bu tutarın tamamının ödeneceği garantisi bulunmuyor; aktarım mevcut varlıklara göre paylaştırılacak.

HAZİNE KAYNAĞI KULLANILMIYOR: 68 MİLYAR TL ZATEN DAĞITILDI

Açıklanan resmi verilere göre 23 Ekim 2026 tarihine kadar tasfiye kapsamındaki 93 fonda toplam 71 bin 899 hesaba 68 milyar TL’lik aktarım sağlandı.

Yeni etapta 1 milyon TL bandındaki talepler için kalan net portföy büyüklüğünün 125 milyar TL seviyesinde olduğu bildirildi.

Sürecin Hazine'ye ek bir yük getirmeyeceğinin altını çizen Yılmaz; ödemelerin tamamen fonların kendi nakit varlıkları, kısa vadede likiditeye dönüştürülebilecek enstrümanlar ve hukuki geri kazanımlardan karşılanacağını vurguladı.

Yetkililer, yeni dilimde kaç hak sahibinin doğrudan nakit girişi alacağının fonların likidite hızına göre şekilleneceğini, hedefin ise süreci kasım ayı ortasına kadar tamamlamak olduğunu belirtiyor.