Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta kaydedilen 6,8 milyar dolarlık düşüşle 162,3 milyar dolara geriledi.

QNB ekonomistlerinin yayımladığı analize göre rezervlerdeki erime iç dinamiklerle birlikte belirginleşti:

• Swap Hariç Net Rezervler: 11 Eylül haftasında 50 milyar dolar seviyesindeyken, 23 Ekim ile biten haftada 30,8 milyar dolara geriledi. Böylece kriz sonrası dönemde swap hariç net rezerv kaybı 19,2 milyar dolara ulaştı.

• Toplam Rezervler: 11 Eylül'de 178,7 milyar dolar olan toplam rezerv büyüklüğü, fon krizi sürecinde 16,4 milyar dolar eriyerek 162,3 milyar dolara indi.

• Net Rezervler: Bankaların zorunlu karşılık ve depo hesaplarındaki 1,9 milyar dolarlık artış brüt tarafı desteklese de, bunu dışlayan net rezervler haftalık 8,7 milyar dolar azalışla 42,8 milyar dolara çekildi.

REZERVİ ETKİLEYEN KALEMLER: ALTINDAKİ DÜŞÜŞ VE DÖVİZ SATIŞI

QNB analistleri, rezerv hareketlerinin arka planındaki faktörleri şu verilerle ortaya koydu:

• Altın Fiyatlarındaki Düşüş: Küresel piyasalarda gerileyen altın fiyatları, TCMB'nin net rezervinde doğrudan 2,5 milyar dolarlık bir değer kaybı yarattı.

• Diğer Kalemler: Kamunun döviz mevduatındaki 0,4 milyar dolarlık düşüş ve yurt içi bankalarla yapılan swap işlemlerindeki 0,1 milyar dolarlık değişimle birlikte net rezervler ilk aşamada 3 milyar dolar geriledi.

• Müdahale Satışı: Net rezervdeki toplam değişimden bu kalemler arındırıldığında, Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta piyasaya 5,7 milyar dolarlık net döviz satışı yaptığı belirlendi.

KRİZDEN BU YANA SADECE 1 HAFTA DÖVİZ ALINDI

Yatırım fonu krizinin patlak verdiği tarihten bu yana Merkez Bankası'nın piyasaya doğrudan döviz likiditesi sağladığı ve yalnızca tek bir haftada net alıcı konumuna geçtiği görüldü.

• 18 Eylül haftası: 7,4 milyar dolar satış

• 25 Eylül haftası: 1,8 milyar dolar satış

• 2 Ekim haftası: 2,1 milyar dolar satış

• 9 Ekim haftası: 5,7 milyar dolar alım

• 16 Ekim haftası: 4,8 milyar dolar satış

• 23 Ekim haftası: 5,7 milyar dolar satış

Şubat ayında patlak veren bölgesel savaşın ardından döviz talebini dengelemek adına yoğun satışlar gerçekleştiren TCMB’nin, 2026 yılbaşından bu yana toplam döviz satışı yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.