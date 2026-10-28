Aylardır süregelen nakit sıkışıklığı, duran yatırımlar ve hisse değerindeki sert erimenin ardından Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik A.Ş.’ye (KONTR) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

300 bini aşkın küçük yatırımcısı bulunan teknoloji şirketinde kontrol resmen kamuya geçti.

KARAR LİSTEYE EKLENDİ, YETKİLİ TEYİT ETTİ

Kurucu ortakların ayrıldığı, mali krizin derinleştiği şirkete yönelik kayyum kararı kamuoyuna ayrı bir basın bülteni ya da KAP bildirimiyle duyurulmadı; bunun yerine TMSF'nin internet sitesinde yer alan "kayyum olunan şirketler listesi" güncellenerek şirketin unvanı eklendi. Ulaşılan TMSF yetkilisi İbrahim Paşalı da atama kararını doğruladı.

Hisse fiyatının 53 liradan 2 liranın altına inmesiyle piyasa değerinin çok büyük bir bölümünü kaybeden şirkette, yatırımcılar uzun süredir belirsizlikle mücadele ediyordu.

HİSSELER TAVAN

Borsa İstanbul'da 28 Ekim 2026 Çarşamba sabahı saat 10.28 itibarıyla Kontrolmatik payları, yüzde 9,87 yükselişle 1,67 TL tavan seviyesine oturdu.

İşlemlerin ilk dakikalarında işlem hacmi yaklaşık 965,95 bin lot seviyesinde gerçekleşirken, alış kademelerindeki yoğun talep dikkat çekti.

Geçmiş dönemde 50 TL üzerindeki zirve fiyatlarından 1,50 TL bandının altına kadar gerileyerek piyasa değerinin neredeyse tamamını kaybeden hisse senedinde, yatırımcı cephesinde kayyum ataması bir "belirsizliğin sonu" olarak fiyatlandı.

Temmuz ayından bu yana grafik üzerinde belirginleşen aralıksız satış baskısı ve taban serileri, şirketin devlet güvencesi altına girmesi ve yönetim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte yerini sert bir tepki hareketine bıraktı.

TOPLANTIDAN NET BİR KURTARMA TAKVİMİ ÇIKMAMIŞTI

Kayyum kararı öncesinde Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ceyhan, ilkini düzenlediği yatırımcı buluşmasında şirketin içine girdiği mali çıkmazı detaylandırmış ancak somut kaynak ve takvim sunamamıştı:

• Pomega Tesisi Atıl Durumda: Ankara’daki lityum demir fosfat (LFP) batarya hücresi fabrikası yaklaşık 1 yıldır üretim yapmıyor. Kritik öneme sahip 300 amperlik hattın devreye alınabilmesi için yüksek miktarda ek finansmana ihtiyaç duyuluyor. Tesisin mevcut piyasa değerinin çok altında satılmasını istemeyen eski yönetim, İş Portföy ve bankalarla temas halindeydi ancak üretime dönüş için net bir tarih verilememişti. ABD'deki Pomega USA yatırımının inşaatı ise tek bir personelle durma noktasına gelmiş durumda.

• Borç Yapılandırması ve Nakit Tıkanıklığı: Bankalarla borç yapılandırma müzakereleri sürerken, devam eden projelerden sağlanan sınırlı nakit doğrudan vadesi gelen acil yükümlülüklere aktarılıyordu. Yönetim, konkordato başvurusunu en son seçenek olarak masada tuttuğunu belirtmişti.

KAYYUM HEYETİNİ ZORLU BİR BİLANÇO BEKLİYOR

Yönetimin değişmesiyle birlikte, 300 binden fazla yatırımcının gözü TMSF'nin görevlendireceği yeni idareye çevrildi. Yeni yönetimin öncelikli olarak çözmesi gereken başlıklar şunlar olacak:

• Şeffaf Mali Tablo: Şirketin fiili borç yükü, varlık değeri ve acil likidite açığının net verilerle kamuoyuna açıklanması,

• Pomega'nın Akıbeti: Üretimi duran enerji depolama tesisinin faaliyete geçirilmesi ya da stratejik ortaklık modellerinin netleştirilmesi,

• Borç Yapılandırması: Alacaklı bankalarla devam eden sürecin protokol aşamasına taşınarak nakit akışının rahatlatılması.

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