İşte son 24 saatte şirketlerin öne çıkan KAP bildirimleri:

• ARMGD – Mersin 3. OSB’de bulunan 24.001 m²’lik taşınmazın şirketin tahsisine ilişkin olarak Mersin OSB ile Arsa Tahsis Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• ANELE – Şirketin, kredi yeniden yapılandırma süreci devam ettiği için finans kuruluşlarıyla anlaşarak süre 30 Kasım 2026’ya kadar uzatıldığı açıklandı.

• AAGYO – Pay geri alım programı kapsamındaki kaynağın 500 milyon TL’ye çıkarıldığı açıklandı.

• AZTEK – Şirketin, Ocak – Eylül döneminde Türkiye kulaklık pazarı cirosunun 2026 yılının ilk dokuz ayında 2025 yılının ilk dokuz ayına göre yüzde 29,1 oranında, Türkiye hoparlör pazarı cirosunun ise yüzde 33,3 arttığı açıklandı.

• DCTTR – Şirket bağlı ortaklığı Yaka IKE’nin bir alıcı ile 3,6 milyon dolarlık Yunan pamuğu satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

• EKGYO – Şirket projelerinden İstanbul Çekmeköy 3. Etap 4. Kısım Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin Kesin Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.

• FORTE – Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılım sağlandığı ve 124,8 milyon TL ile en uygun teklifin verildiği açıklandı.

• FENER – Futbol A Takım Teknik Direktörü İsmail Kartal ile yolların ayrıldığı açıklandı.

• GESAN – TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleye 454,4 milyon TL bedelle en avantajlı teklifin verilerek birinci olunduğu açıklandı.

• GLYHO – Global Ports Holding tarafından St. Vincent Kruvaziyer Limanı'nın 30 yıl süreyle geliştirilmesi ve işletilmesine yönelik imtiyaz sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

• GLCVY – Fibabank tarafından gerçekleştirilen 699 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacağın ihalesinin kazanıldığı açıklandı.

• HRKET – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 70.000.000 adet paya karşılık 500 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

• IMASM – Şirketin, 5,5 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

• INTET – Şirket bağlı ortaklığı Tetra HGS Elektronik’in iş sözleşmesi imzaladığı, sözleşme büyüklüğünün şirketin 2025 yılı hasılatına oranının yüzde 11,05 olduğu açıklandı.

• KAYSE – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BBB(tr)’den BBB-(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

• KLSER – Şirketin, finansal kuruluşlara Finansal Yeniden Yapılandırma başvurusu yaptığı açıklandı.

• KLSYN – Şirketin, Skyland Home Center'da mağaza açıldığı belirtildi.

• KNFRT – Konfrut Çukurova Tarım’ın Tarsus’ta kuracağı narenciye işleme, meyve suyu üretimi ve soğuk hava deposu tesisi için 580,2 milyon TL’lik yatırım teşvik belgesi alındığı açıklandı.

• MEKAG – Şirketin, 1,3 milyon euroluk iş aldığı açıklandı.

• MEKAG – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

• MEGMT – Mega Metal Inc.’nin üretim tesisinde deneme üretim süreçlerinin tamamlandığı ve ticari üretim ve satış faaliyetlerine başlandığı açıklandı.

• MERCN – Şirketin, yüzde 30 iştiraki THECA Ambalaj’ın iki yeni otomatik viyol üretim hattı yatırımı planladığı ve ilk hattın Şubat 2027’de, ikinci hattın ise Temmuz 2027’de devreye alınmasının planlandığı açıklandı.

• MARMR – İştirak paylarının satışı kapsamında oluşan 2,60 TL’lik ayrılma hakkı kullanımının 5 Kasım – 18 Kasım’da gerçekleşeceği açıklandı.

• NETGL – Şirketin, DSİ tarafından gerçekleşen ihaleyi 28,4 milyon TL bedelle kazandığı ve sözleşme imzaladığı açıklandı.

• NTGAZ – Şirketin, Isparta’da kurulan CNG Dolumu Tesisi için CNG Satış lisansı alınarak tesisin faaliyetine başladığı açıklandı.

• ORCAY – Halka arzdan elde edilen fonun 97,1 milyon TL’sinin finansal borç ödemesinde, 48,5 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 11,4 milyon TL’sinin ise makine ve ekipman yatırımda kullanıldığı açıklandı.

• ONRYT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 375 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• OYYAT – 92 gün vadeli 600 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• TNZTP – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• TATEN – Pay geri alım programı kapsamındaki kaynağın 500 milyon TL’ye çıkarıldığı açıklandı.

• TARKM – Turgutlu Yeni Fabrika yatırımı kapsamındaki süreçlerin devam ettiği açıklandı.

• TERA – SPK tarafından şirketin tüm faaliyet izinlerinin ve yetki belgesinin iptal edilmesine, yatırımcılarının tazminine ve tedrici tasfiyesine karar verildiği açıklandı.

• ZOREN – Zorlu Doğal Elektrik’in ön lisansın sona erdirilmesi başvurusunun EPDK tarafından kabul edildiği açıklandı.

Kaynak: İnfo Yatırım