Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yeni iş ilişkileri, finansal yapılandırmalar, pay geri alım programları ve idari kararlara ilişkin yoğun bir haber akışı yansıdı.
İşte son 24 saatte şirketlerin öne çıkan KAP bildirimleri:
• ARMGD – Mersin 3. OSB’de bulunan 24.001 m²’lik taşınmazın şirketin tahsisine ilişkin olarak Mersin OSB ile Arsa Tahsis Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• ANELE – Şirketin, kredi yeniden yapılandırma süreci devam ettiği için finans kuruluşlarıyla anlaşarak süre 30 Kasım 2026’ya kadar uzatıldığı açıklandı.
• AAGYO – Pay geri alım programı kapsamındaki kaynağın 500 milyon TL’ye çıkarıldığı açıklandı.
• AZTEK – Şirketin, Ocak – Eylül döneminde Türkiye kulaklık pazarı cirosunun 2026 yılının ilk dokuz ayında 2025 yılının ilk dokuz ayına göre yüzde 29,1 oranında, Türkiye hoparlör pazarı cirosunun ise yüzde 33,3 arttığı açıklandı.
• DCTTR – Şirket bağlı ortaklığı Yaka IKE’nin bir alıcı ile 3,6 milyon dolarlık Yunan pamuğu satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• EKGYO – Şirket projelerinden İstanbul Çekmeköy 3. Etap 4. Kısım Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin Kesin Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.
• FORTE – Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılım sağlandığı ve 124,8 milyon TL ile en uygun teklifin verildiği açıklandı.
• FENER – Futbol A Takım Teknik Direktörü İsmail Kartal ile yolların ayrıldığı açıklandı.
• GESAN – TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleye 454,4 milyon TL bedelle en avantajlı teklifin verilerek birinci olunduğu açıklandı.
• GLYHO – Global Ports Holding tarafından St. Vincent Kruvaziyer Limanı'nın 30 yıl süreyle geliştirilmesi ve işletilmesine yönelik imtiyaz sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• GLCVY – Fibabank tarafından gerçekleştirilen 699 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacağın ihalesinin kazanıldığı açıklandı.
• HRKET – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 70.000.000 adet paya karşılık 500 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.
• IMASM – Şirketin, 5,5 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.
• INTET – Şirket bağlı ortaklığı Tetra HGS Elektronik’in iş sözleşmesi imzaladığı, sözleşme büyüklüğünün şirketin 2025 yılı hasılatına oranının yüzde 11,05 olduğu açıklandı.
• KAYSE – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BBB(tr)’den BBB-(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.
• KLSER – Şirketin, finansal kuruluşlara Finansal Yeniden Yapılandırma başvurusu yaptığı açıklandı.
• KLSYN – Şirketin, Skyland Home Center'da mağaza açıldığı belirtildi.
• KNFRT – Konfrut Çukurova Tarım’ın Tarsus’ta kuracağı narenciye işleme, meyve suyu üretimi ve soğuk hava deposu tesisi için 580,2 milyon TL’lik yatırım teşvik belgesi alındığı açıklandı.
• MEKAG – Şirketin, 1,3 milyon euroluk iş aldığı açıklandı.
• MEKAG – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.
• MEGMT – Mega Metal Inc.’nin üretim tesisinde deneme üretim süreçlerinin tamamlandığı ve ticari üretim ve satış faaliyetlerine başlandığı açıklandı.
• MERCN – Şirketin, yüzde 30 iştiraki THECA Ambalaj’ın iki yeni otomatik viyol üretim hattı yatırımı planladığı ve ilk hattın Şubat 2027’de, ikinci hattın ise Temmuz 2027’de devreye alınmasının planlandığı açıklandı.
• MARMR – İştirak paylarının satışı kapsamında oluşan 2,60 TL’lik ayrılma hakkı kullanımının 5 Kasım – 18 Kasım’da gerçekleşeceği açıklandı.
• NETGL – Şirketin, DSİ tarafından gerçekleşen ihaleyi 28,4 milyon TL bedelle kazandığı ve sözleşme imzaladığı açıklandı.
• NTGAZ – Şirketin, Isparta’da kurulan CNG Dolumu Tesisi için CNG Satış lisansı alınarak tesisin faaliyetine başladığı açıklandı.
• ORCAY – Halka arzdan elde edilen fonun 97,1 milyon TL’sinin finansal borç ödemesinde, 48,5 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 11,4 milyon TL’sinin ise makine ve ekipman yatırımda kullanıldığı açıklandı.
• ONRYT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 375 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• OYYAT – 92 gün vadeli 600 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• TNZTP – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.
• TATEN – Pay geri alım programı kapsamındaki kaynağın 500 milyon TL’ye çıkarıldığı açıklandı.
• TARKM – Turgutlu Yeni Fabrika yatırımı kapsamındaki süreçlerin devam ettiği açıklandı.
• TERA – SPK tarafından şirketin tüm faaliyet izinlerinin ve yetki belgesinin iptal edilmesine, yatırımcılarının tazminine ve tedrici tasfiyesine karar verildiği açıklandı.
• ZOREN – Zorlu Doğal Elektrik’in ön lisansın sona erdirilmesi başvurusunun EPDK tarafından kabul edildiği açıklandı.
Kaynak: İnfo Yatırım