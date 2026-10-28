Özellikle kurumsal şirketlerin hisse fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği yüksek montanlı geri alımlar ve büyük ortakların pay artırımları dikkat çekti.

Piyasa değerini desteklemek amacıyla yürütülen pay geri alım programlarında milyonluk alımlar öne çıktı:

AHSGY – Ahes İnşaat tarafından 5,86 – 5,97 TL fiyat aralığından 282.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 8,98’e yükseldi.

AAGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.330.430 adet pay 7,30 – 7,37 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATAKP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 46.070 adet pay 32,98 – 34,52 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 45,42 – 45,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKHAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 73.585 adet pay 22,50 TL fiyattan geri alındı.

AKFIS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.475.000 adet pay 14,74 – 15,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKFGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.376.530 adet pay 2,21 – 2,22 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATATP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 199,50 – 208,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

BETAE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 42.000 adet pay 46,02 – 48,56 TL fiyat aralığından geri alındı.

BAHKM – Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bahadır tarafından 138,70 – 140,30 TL fiyat aralığından 16.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 67,78’e yükseldi.

CEMAS – Işıklar Holding tarafından 2,35 – 2,37 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 11,66’ya yükseldi.

DUNYH – Bank of America Corporation tarafından 14,69 – 14,79 TL fiyat aralığından 1.504.290 adet alış ve 1.079.774 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,50’ye yükseldi.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 748.173 adet pay 5,64 – 5,71 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 74,25 – 75,15 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,11’e yükseldi.

ETILR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 360.000 adet pay 6,14 – 6,29 TL fiyat aralığından geri alındı.

EUREN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 2,26 TL fiyattan geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 175.000 adet pay 13,09 – 13,15 TL fiyat aralığından geri alındı.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 672.406 adet pay 14,21 – 14,64 TL fiyat aralığından geri alındı.

EKDMR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 330.000 adet pay 21,52 – 21,62 TL fiyat aralığından geri alındı.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 4,72 TL fiyattan geri alındı.

GUBRF – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 32.373 adet pay 270,50 – 272,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

GENTS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 350.000 adet pay 3,35 – 3,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

HRKET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 6,23 TL fiyattan geri alındı.

IZMDC & IZENR – IZENR tarafından 5,98 – 6,13 TL fiyat aralığından 546.733 adet IZMDC payı alınırken, IZENR’nin IZMDC’deki payı yüzde 4,91’e yükseldi.

IZENR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 3,33 TL fiyattan geri alındı.

KOCMT – MNK Girişim Holding tarafından 2,29 TL fiyattan 942.624 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,70’e yükseldi.

KZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 140.000 adet pay 16,81 – 17,16 TL fiyat aralığından geri alındı.

KOCMT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.050.000 adet pay 2,21 – 2,23 TL fiyat aralığından geri alındı.

KPEKS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 158.401 adet pay 39,87 – 41,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

KLYPV – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 46,72 – 48,74 TL fiyat aralığından geri alındı.

LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 254.460 adet pay 7,96 TL fiyattan geri alındı.

LOGO – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuğrul Tekbulut tarafından 116,70 – 117,90 TL fiyat aralığından 26.686 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,40’a yükseldi.

LXGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 600.076 adet pay 5,40 – 5,67 TL fiyat aralığından geri alındı.

MARBL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 21.000 adet pay 7,40 – 7,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

METRO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.500.000 adet pay 7,46 – 7,75 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 33,88 – 34,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

METEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.182.692 adet pay 19,81 – 20,06 TL fiyat aralığından geri alındı.

MHRGY – Corpus Sigorta tarafından 1,67 – 1,73 TL fiyat aralığından 13.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 13,63’e yükseldi.

MEYSU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 74.055 adet pay 6,86 TL fiyattan geri alındı.

MOGAN – Güriş Holding tarafından 7,92 TL fiyattan 126.367 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,23’e yükseldi.

MOGAN – Güriş İnşaat tarafından 7,88 TL fiyattan 190.297 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 11,05’e yükseldi.

MNDRS – Akça Holding tarafından 8,27 – 8,99 TL fiyat aralığından 356.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 48,85’e yükseldi.

MASFN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 85.000 adet pay 31,62 – 32,52 TL fiyat aralığından geri alındı.

METRO & ATLAS – ATLAS tarafından 7,50 – 7,53 TL fiyat aralığından 900.000 adet METRO payı satılırken, ATLAS’ın METRO’daki payı yüzde 0,98’e geriledi.

METRO & MTRYO – MTRYO tarafından 7,52 – 7,60 TL fiyat aralığından 750.000 adet METRO payı satılırken, MTRYO’nun METRO’daki payı yüzde 1,01’e geriledi.

MCARD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 99,25 – 108,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 33,80 – 33,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

NETCD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 61.599 adet pay 79,45 – 82,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

OFSYM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 23.006 adet pay 43,24 – 43,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

OSMEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.000 adet pay 4,55 – 4,64 TL fiyat aralığından geri alındı.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 74.674 adet pay 28,56 – 28,58 TL fiyat aralığından geri alındı.

SSAAT – Ramazan Kaya tarafından 22,22 – 22,92 TL fiyat aralığından 42.513 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 27,97’ye yükseldi.

SAHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 286.000 adet pay 85,70 – 86,46 TL fiyat aralığından geri alındı.

SANKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 113.594 adet pay 20,64 – 20,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 214.514 adet pay 7,38 – 7,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 384.440 adet pay 6,66 – 6,79 TL fiyat aralığından geri alındı.

TKNKA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 25,00 TL fiyattan geri alındı.

TCELL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.196.377 adet pay 90,50 TL fiyattan geri alındı.

TATEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 998.477 adet pay 2,50 – 3,52 TL fiyat aralığından geri alındı.

TKFEN – Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından 173,60 – 174,50 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 42,91’e yükseldi.

TUREX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 5,37 TL fiyattan geri alındı.

TKFEN – Cevahir Taahhüt tarafından 178,70 – 183,00 TL fiyat aralığından 72.607 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 37,57’ye yükseldi.

TUKAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.000.000 adet pay 1,82 – 1,84 TL fiyat aralığından geri alındı.

ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 419.678 adet pay 6,09 – 6,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

VAKBN – Banka paylarının geri alınması kapsamında 143.761 adet pay 29,98 TL fiyattan geri alındı.

YYLGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 145.000 adet pay 6,40 – 6,45 TL fiyat aralığından geri alındı.

Kaynak: İnfo Yatırım

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