Şirket tarafından yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 27 Ekim 2026 tarihli haftalık bülteninde yer alan karara işaret edildi.

Bülten kapsamında, PASEU pay piyasasındaki işlemler sebebiyle bazı gerçek kişiler hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun piyasa dolandırıcılığını düzenleyen 107/1. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulduğu anımsatıldı.

Bildirimde, ilgili yaptırım listesinde şirketin tüzel kişiliğinin, yönetim kurulu üyelerinin ya da ortaklarının bulunmadığı özellikle vurgulandı.

Şirket yönetimine veya ana ortaklarına yönelik SPK nezdinde herhangi bir tedbir kararı alınmamış olmasının, yönetim organlarının ve ana ortakların süreçte bir kusuru bulunmadığını ortaya koyduğu ifade edildi.

ÜÇ ORTAĞIN HESAPLARINDAKİ TEDBİRE İTİRAZ EDİLDİ

Açıklamanın devamında adli süreçlere ilişkin detaylar paylaşıldı. Şirkete ulaşan bilgiler doğrultusunda, üç ortağa ait banka ve yatırım hesapları hakkında adli mercilerce tedbir uygulandığının öğrenildiği kaydedildi.

Söz konusu ortakların, kararın kapsamının netleştirilmesi ve tedbirin kaldırılması amacıyla yasal haklarını kullanarak yetkili yargı mercilerine resmen itiraz başvurusunda bulunduğu aktarıldı.

Pasifik Eurasia, konuya ilişkin ilerleyen süreçte yaşanacak gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılmaya devam edeceğini bildirdi.